El Gobierno sigue ofreciendo "mano tendida" a Junts pese a su bloqueo a la legislatura de Pedro Sánchez

Lo iban avisando y esta mañana se ha cumplido. El partido Junts per Catalunya ha dejado claro que bloqueará todas las leyes que presente el Ejecutivo y que impedirá la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Con este anuncio la formación independentista catalana rompe definitivamente con el Gobierno de Pedro Sánchez y amenaza con dejar la legislatura paralizada.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha sido tajante al comunicar la decisión: "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada". Acompañada por los otros seis diputados de su grupo, anunció que presentarán enmiendas a "la totalidad" de todas las iniciativas del Gobierno, votarán en contra de las que ya están en tramitación y rechazarán cualquier propuesta presupuestaria para 2026.

Además ha reprochado al presidente que aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido. Sin embargo, la reacción desde Moncloa no se ha hecho esperar y fuentes del Gobierno insisten en que mantienen la mano tendida al diálogo y que seguirán trabajando para cumplir los compromisos acordados con la formación de Carles Puigdemont.

"Mano tendida, siempre", han expresado, recordando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "mantiene su disposición abierta al diálogo y al entendimiento con todos los grupos parlamentarios" que estén dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos tanto en la región catalana como en el resto del país.

A pesar de esta noticia de Junts, con Pedro Sánchez viajando a Brasil, el Gobierno defiende que está cumpliendo con los acuerdos alcanzados hasta ahora. En Moncloa aseguran que todos los compromisos que dependen únicamente del Ejecutivo "se han cumplido o se encuentran en vías para hacerlo", y recalcan que en aquellos que requieren de otras instituciones se trabaja "sin demora".

Ahora, sin el apoyo de los siete diputados de la formación independentista que fueron claves para la investidura del socialista, "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", ha asegurado Nogueras. Del mismo modo que "también tendrán su enmienda a la totalidad" las nueves leyes ya en trámite en el Consejo de Ministros.

