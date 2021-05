Rocío Monasterio, la candidata de Vox a las pasadas elecciones en Madrid el 4 de mayo, se ve "determinante" en el próximo Gobierno que formará la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso, gran triunfadora de la noche electoral del 4M.

En una entrevista en Antena 3 la política de Vox ha asegurado que su partido "mantiene" la oferta que realizó a Isabel Díaz Ayuso al conocer los resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021. "Nosotros dijimos y mantenemos que daríamos nuestros votos a cambio de nada" aunque aclara "la realidad" es que el PP "no tiene la mayoría absoluta, depende de los escaños de Vox". Además, ha añadido: "Ahora tiene que decidir si va a ser generosa con Vox o no. Tiene que decir qué papel quiere que tengamos los dos próximos años de su Gobierno."

Sobre Madrid Central

Preguntada sobre la decisión del Tribunal Supremo de tumbar Madrid Central, Monasterio lo tiene claro: "Hay que levantar Madrid Central definitivamente".

La política de Vox se ha quejado de que se trata de "una continua persecución. No te dejan entrar en el centro, no te dejan tener una furgoneta diésel, ahora te van a cobrar por los peajes" y enfatiza: "¡'Ya está bien de restringir las libertades, de restringir los movimientos!". Además apunta que "el grandísimo porcentaje de la contaminación viene por la calefacción, no viene por el automóvil" para zanjar: "No podemos seguir demonizando el coche".

Sobre el fin del estado de alarma

Rocío Monasterio se ha reiterado en su oposición al estado de alarma. "Nosotros siempre estamos a favor de la libertad de los españoles y por ello recurrimos el estado de alarma de Pedro Sánchez. Todos los demás partidos firmaron a favor de restringir las libertades. Nos han tenido encerrados durante meses, en mi opinión de forma ilegal" y añade: "Es una barbaridad que atenta contra los derechos fundamentales de los españoles. Tenemos derecho a caminar por la calle, a ganarnos el pan".