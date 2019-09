El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reunido con el Rey Felipe Vl durante la ronda de consultas que tiene previstas el monarca para decidir si propone o no un candidato a la investidura.

Rivera ha asegurado que le ha trasladado al Rey la misma postura que le ha dicho a Pedro Sánchez: "Si Sánchez rectifica todavía hay tiempo de ponernos en marcha, pero solo hay una persona que tiene que decidir si quiere un acuerdo con nacionalistas, con los constitucionalistas o quiere de nuevo elecciones".

En relación con los tres puntos claves que Rivera trasladó a Sánchez para abstenerse en la investidura, el líder de Ciudadanos ha aseverado que "Sánchez pretende despachar con falsedades realidades que los hechos demuestran".

Rivera ha insistido en que si Sánchez hace "un giro hacia el constitucionalismo" y rompe su acuerdo con los nacionalistas y populistas, "España tendrá legislatura". "Pero si no se mueve y no rectifica, España, en vez de soluciones, tendrá un problema y el problema será Sánchez", ha apostillado.Y es que, según ha destacado, es la primera vez que llega un candidato con dos sumas posible para la investidura "y no las quiere aceptar".