El presidente de Ciudadanos ha asegurado que Cataluña ha llegado a la situación actual "no por culpa de Rajoy o Zapatero", sino "por culpa del señor Mas". No obstante, sostiene que el no haber ofrecido una "proyecto regenerador" ha permitido que "los mensajes populistas como 'España nos roba' calen". Rivera ha señalado que ahora hay que estar con el Gobierno en funciones, y tras el 20-D ha pedido que "gane quien gane" se siga una línea conjunta y que esto no sea algo electoralista.

Publicidad