Rivera: "El señor Sánchez está callado porque como hable Torra le quita el helicóptero y las llaves de la Moncloa"

2 de octubre de 2018, día para hacer balance de lo ocurrido en Cataluña en el primer aniversario del 1-O. Albert Rivera ha tomado ' un café con Susanna' y ha lamentado que durante la jornada de ayer "esperaba un gobierno que hiciera cumplir las leyes, que se detuviera a aquellos que estaban cometiendo delitos y que se protegiera a aquellos que cumplen las leyes".

El líder de Ciudadanos no cesa en su empeño de seguir pidiendo la aplicación del artículo 155 ya que considera que "no hacen falta más pruebas, además de lo que estamos viendo, para aplicar la Constitución". Dentro de sus propuestas también se incluye un corte electoral del 3%.

"El señor Sanchez está callado, entre otras cosas, porque como hable Torra le quita el helicóptero y le quita las llaves de la Moncloa. ¿Hay derecho a que un señor que alienta la violencia con un sistema electoral perverso mande sobre todos los españoles? La medida de C's es muy democrática: 'Oiga, si usted no llega al 3% del corte electoral no entra en el Congreso'".

Rivera ha denunciado "la impunidad" con la que actúan los CDR y la vincula a un presidente de la Generalitat que para él "está inhabilitado políticamente. Más allá de lo que diga la ley, Torra no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat diciendo: 'Vamos chicos, hay que apretar'. Es que ya apretaron", dice el presidente de la formación naranja.

Albert Rivera se ha mostrado "preocupado por el desgobierno de España" y apunta a que lo que está pasando en Cataluña es "muy grave" y señaña a Sánchez por no saber "si está desaparecido, si está en el helicóptero...no sé dónde está, pero que aterrice por favor, que aterrice en España, que aterrice en Cataluña y que ponga orden".

El político considera que durante este 1-O "los españoles fuimos humillados" y por ello ha denunciado que "si el espacio público se convierte solo en un espacio para los separatistas, al final acabaremos teniendo que pedir perdón por existir y yo no voy a pedir perdón por existir, no voy a pedir perdón por ser espñaol, no voy a pedir perdón por haber ganado las elecciones en Cataluña".

Aquí puedes ver la entrevista completa: