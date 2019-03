Rita Barberá niega haberse reunido en Zarzuela con Urdangarin o haber dado instrucciones para contratar con Nóos

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha afirmado este sábado ante el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, que no mantuvo ninguna reunión en Zarzuela con el duque de Palma Iñaki Urdangarin con motivo de los Valencia Summit y ha dicho que tampoco dio instrucciones para contratar con el Instituto Nóos.



Barberá se ha pronunciado así en su declaración como testigo ante Castro, que se ha prolongado durante algo más de una hora. La primera edil, quien estaba citada a las 12 horas, ha llegado a Ciudad de la Justicia de Valencia sobre las 11.30 horas y ha entrado por una puerta diferente a la principal, donde le esperaban decenas de periodistas y manifestantes.



Tras su declaración, ha accedido a atender a los medios de comunicación y ha subrayado que había colaborado con la Justicia. También ha destacado que ella se limitó a dar a Urdangarin los nombres de Cacsa y de Valencia Convention Bureau para desarrollar los Valencia Summit, pero ha negado que le diera una lista de posibles financiadores.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia para prestar declaración ante el juez José Castro por la rama valenciana del caso Nóos, se investiga los convenios por 3,5 millones de euros firmados con el Instituto Nóos por entidades relacionadas con la Generalitat y el Ayuntamiento.



Barberá ha explicado que accedió a reunirse con Urdangarin tras una recomendación del entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch, quien le dijo que sería "bueno" que Valencia acogiera "unas jornadas o unos acontecimientos" para la proyección la ciudad, coincidiendo con la America's Cup. Se refería, ha dicho, a actos "de carácter turístico, cultural y deportivo".



Así, ha indicado que Samaranch le comentó que Urdangarin "tenía capacidad" para organizar este tipo de eventos, y le señaló que a éste le gustaría "que le escuchara". Por este motivo, ambos mantuvieron un primer encuentro, en el que el duque le expuso "una serie de ideas" pero no le transmitió un proyecto concreto.



Estas ideas -ha agregado- le parecieron "positivas" para la ciudad, con lo que le pidió que las concretara en un proyecto y le dijo que había dos entidades en cuyo objeto social estaba la promoción de Valencia: la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) y Fundación Turismo Valencia Convention Bureau -en la que el Ayuntamiento está representado "en minoría", ha aclarado-. Luego los expertos valoraron este proyecto y "les pareció bien", ha agregado.



En ese encuentro, la primera edil ha explicado que el Duque le señaló que podía organizar estas jornadas y actividades para promocionar Valencia con una entidad sin ánimo de lucro, "y yo lógicamente me creo que es una entidad sin ánimo de lucro, abiertamente", ha dicho.

En este sentido, al ser preguntada por si se consideró engañada por Urdangarin, ha respondido: "yo he dicho que me creí que era una entidad sin ánimo de lucro".



A partir de ahí, ha afirmado que ella ya no participa en nada más en relación con los Valencia Summit, ni en materia de organización ni de decisión "ni de llamar a nadie, de dar ninguna instrucción, ni presionar ni ordenar ni nada", ha apostillado en declaraciones a los periodistas. "Y ahí se acaba mi papel. Luego voy a inaugurar (los actos)", ha apostillado.



Otro de los encuentros que ha reconocido que mantuvo con el duque de Palma fue en su despacho, sobre el que ha indicado que no recordaba el motivo; y el tercero fue en una comida en Valencia, "en la que se hablaba sobre los Juegos Europeos, pero yo no sabía lo que era ni nada, y estaba allí porque si se pensaban celebrar en Valencia...". "Yo esa comida ni la organicé ni pagué nada", ha aseverado.



Así, la primera edil ha negado que mantuviera ningún encuentro en Zarzuela con Iñaki Urdangarin para preparar y organizar los Valencia Summit, y también ha dicho que no le facilitó ninguna lista con posibles financiadores o patrocinadores. Lo "único" que le dio fue los nombres de Cacsa y de Valencia Convention Bureu, ha reiterado.