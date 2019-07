El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de someterse a una investidura "de impostura" por no proponer "nada o casi nada" y, además, no hablar de Cataluña y evitar mencionar el apoyo de Podemos y los partidos independentistas, "socios de gobierno que le da vergüenza mostrar".

En su discurso de réplica como líder de la oposición, Casado ha ironizado por la alusión de Sánchez a la "armonía del hombre y la mujer con la naturaleza", comparando esta frase con la de la exministra Leire Pajín de la conjunción planetaria por la coincidencia en un acto de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama.

"Esto es una sesión de investidura, no de impostura; no puede venir a exigir todo a todos, a cambio de nada, perdonarnos la vida para que le alarguemos la suya", ha dicho Casado, que ha recordado que el PSOE sacó el pasado 28 de abril el resultado "más exiguo" con el que un candidato se ha sometido a una sesión de investidura.

Sánchez acusa a Casado de usar Cataluña para disfrazar su deslealtad a España

Sánchez ha respondido a Casado que si quiere ser la oposición debería abtenerse a lo que pide que "respetar el resultado electoral". Además ha reprochado a Casado que utilice a Cataluña y a los catalanes para "disfrazar su enorme deslealtad a España votando en contra de la única alternativa de Gobierno". Sánchez, que ha respondido así a Casado, en su turno de réplica en el debate de investidura, ha recordado a las fuerzas independentistas que no tienen una mayoría social para imponer sus tesis en Cataluña por lo que están "obligadas" a abrir un proceso de diálogo.

"Los catalanes tienen que hablar con los catalanes y los independentistas deben reconocer que hay una parte no nacionalista en Cataluña que quiere permanecer en España", ha subrayado. Sánchez también se ha referido al Estatut que, ha dicho, "tiene un problema de origen, y es que fue recortado por el Constitucional pero previamente fue validado por el pueblo catalán". Por tanto, ha admitido, que hay un "problema político" que hay que resolver y ha insistido en que el PP no quiere hacer nada para solucionarlo.

"Ustedes, señor Casado, viven del conflicto territorial y buscan del conflicto el rédito electoral", ha aseverado. "Que lo haga Cs o la ultraderecha tiene un pase pero que lo haga el PP que ha gobernado con el PSOE cuarenta años de democracia me parece una hipocresía monumental", ha dicho. Y les ha recordado a los populares que prueba de ese conflicto es que solo tienen una diputada en Cataluña.

Casado rechaza "la abstención coactiva" que pide Sánchez: "No es de fiar"

Casado determinó que Sánchez "no está a la altura para ser investido" porque "no ha aprendido absolutamente nada y sigue contemporizando con los que quieren romper España" mientras hace "culpables" a PP y a Cs de estos apoyos.

"Pretende presidir una nación que sus socios niegan", recalcó el líder del PP, para quien el actual PSOE no es merecedor de ningún apoyo de los partidos constitucionalistas porque "acabaría siendo la prolongación del proyecto rupturista". Pese a un tono contundente, aseguró que el PP está dispuesto a tender la mano al PSOE para cuestiones de Estado, pero no para "forjar un Gobierno contra el Estado". "No podemos facilitar su investidura porque sería muy perjudicial para España", sintetizó.