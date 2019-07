El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes a Pedro Sánchez de que no puede aceptar ser un "mero decorado" en el Gobierno de coalición que ambas formaciones negocian y del que depende el sí de sus 42 diputados a la investidura del candidato socialista.

"Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado porque no lo podemos aceptar", ha dicho Pablo Iglesias desde la tribuna al PSOE, a quien ha pedido "respeto" y ha avisado de que los ciudadanos no perdonarían un adelanto electoral.

Unidas Podemos negocia con el PSOE la formación de un gobierno de coalición desde que el viernes Pablo Iglesias anunció que estaba dispuesto a dar un paso al lado y no ser ministro si a cambio los socialistas cedían competencias proporcionales a los votos que su coalición obtuvo en las elecciones generales del 28 de abril.

A esto, Sánchez ha dicho que "no digo que si no llegamos a ese acuerdo... Da la sensación que solo ve lo negativo de lo que digo. He dicho hasta cinco veces que quiero llegar a un acuerdo con ustedes. No me parece serio que usted repita que les ofrecemos ser una parte decorativa del Gobierno".

Y ha añadido que "si no llegamos a ese acuerdo (de coalición), les pido que mediten el voto y faciliten al menos un Gobierno progresista para España para los próximos cuatro años".

En palabras de Sánchez, existen "muchas otras opciones que se pueden abrir" si no se cierra próximamente un acuerdo de coalición. En concreto, habló de la posibilidad de un acuerdo de investidura o de "abrir otros escenarios" como pactos de legislatura sin la necesidad de incorporar a miembros de esta formación en Consejo de Ministros.

No obstante, subrayó que sigue abierto a ese Gobierno de coalición y estableció el matiz de la siguiente forma: "Entre un Gobierno de coalición como lo están planteando y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de un presidente socialista por segunda vez en tres años creo que hay muchas opciones que se pueden abrir estos días".

En síntesis, admitió que hay muchas cosas que compartir y otras muchas en las que discrepa con Unidas Podemos y apeló a la "generosidad" y a la "responsabilidad" de este grupo político para no quebrar las esperanzas de los electores de izquierdas.

"No malogre su patrimonio. Tenemos la oportunidad de hacer un Gobierno de izquierdas desde el respeto y la proporcionalidad. Cuide ese patrimonio poítico. Porque usted insistió, antes de las elecciones, que no tendría problema en llegar a un acuerdo de coalición con nosotros", finaliza Iglesias.

Seguidamente, Sánchez ha criticado a Iglesias sus palabras, "usted dice que hemos cometido errores en estos 140 de historia del PSOE. Pero le diré una cosa señor Iglesias: el mundo no acaba con usted. No es que usted sea fruto de nuestros errores. A la izquierda del PSOE siempre ha habido otras izquierdas. Antes estuvo el Partido Comunista, Izquierda Unida, y ahora ustedes".

Iglesias ha respondido al presidente en funciones diciéndole que "el papel del candidato no consiste solo en ganar las elecciones, sino demostrar audacia para llegar a acuerdos", responde Iglesias.

"Yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que usted actúa como si tuviera mayoría absoluta. El que tiene 123 diputados debe negociar, como ocurre en otros lugares. Somos una fuerza política modesta y joven, pero no nos vamos a dejar pisotear por nadie. Estamos dispuestos a llegar a un Gobierno de coalición, pero en la proporción que nos dan los 3,7 millones de votantes. Puede hacer caso a Tezanos y convocar otras elecciones, pero si usted no llega a un acuerdo de coalición con nosotros, temo que no llegará a ser presidente de España nunca", ha finalizado Iglesias a las dos réplicas que ha tenido con Sánchez.