Nueva bronca política en la Comisión para la Reconstrucción por la crisis de la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, la han protagonizado la diputada de Vox, Macarena Olona y la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Ministerio de "igual da"

Durante su intervención, la diputada Vox ha pedido disolver "el ministerio de igual da" y ha acusado a Montero de ocultar "información privilegiada" sobre la incidencia del Covid-19 durante el 8 de marzo, día en el que se celebraron actos y manifestaciones por el Día de la Mujer.

Olona además le ha reprochado a Montero la gestión durante la pandemia y la situación en las residencias de ancianos: " La realidad es que cuando las mujeres son ancianas y están en residencias su feminismo no es válido y todo lo que les ofrecen es morfina".

"Piensa que es más mujer por no llevar las axilas depiladas"

En ese momento Irene Montero se ha llevado las manos a la cara y ha continuado escuchando la intervención de la diputada de Vox: " Ministra, de mujer a mujer, usted despierta en nuestro grupo un sentimiento de lástima. Piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas. Ustedes piensan que es un insulto un piropo bonito. Como mujer, usted está muy perdida".

Montero: "Vengo llorada de casa"

En su turno de réplica la Ministra de Igualdad ha reprochado a la diputada su actitud irrespetuosa y antipatriótica: "Pero no me ofende a mí, vengo llorada de casa. Estoy preparada para casi cualquier cosa. A mí no me ofende. Lo que pasa es que usted ofende con su forma de interpelarme al gobierno legítimo y eso es poco patriota. Debería asumir que se ha votado un gobierno y veremos si cambia o no cambia en la próxima contienda".

Montero también le ha achacado que no ha escuchado ni una sola propuesta de Vox en la Comisión de Reconstrucción: "Viene a cuestionar mi papel pero no se pregunta por el suyo. No le he escuchado una sola propuesta. Esto no es una sesión de control. Estamos pensando cómo reconstruir y la que se ha desubicado en cuál es su función, se lo digo con respeto".

La ministra ha solicitado a Macarena Olona, que si piensa que "el gobierno hace mal las cosas" además de criticar "virtuosamente con formas dramáticas" haga alguna propuesta para empezar a debatir.