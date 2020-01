El 'no' de Revilla a Sánchez deja el pacto regional PSOE-PRC al borde del precipicio

Los socialistas cántabros han entendido el 'no' del Partido Regionalista de Revilla a Pedro Sánchez como una ruptura del acuerdo autonómico. Sin embargo, desde el PRC no se dan por aludidos. Tras el 'misil' del PSOE cántabro, la dirigente regionalista Paula Fernández ha asegurado que no dan por roto el pacto de Cantabria y lo ha desvinculado de la investidura de Sánchez.

La negativa de Revilla a la investidura de Pedro Sánchez no va a decantar el resultado de la segunda votación porque el candidato socialista tiene asegurados 166 'síes' frente a los 164 'noes', pero aunque en clave nacional no sea determinante sí puede ser relevante en clave autonómica.

La bomba la ha dejado caer este viernes la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, que, tras la convocatoria exprés de la Ejecutiva Regional de su partido, ha dicho alto y claro que el cambio de postura regionalista pone en riesgo la estabilidad política de la comunidad, y que el pacto que tienen es con los cántabros, y no con el partido de Revilla.

"Hay tiempo para recapacitar", ha señalado Cobo al PRC, al que ha advertido de que su no a Sánchez se sustenta en unas "impresiones" que "no se corresponden con la realidad" porque la unidad de España "no corre peligro".