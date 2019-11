Consulta el resultado de las elecciones generales 2019 en Cataluña. Te ofrecemos todos los datos de escrutinio y participación de las elecciones generales del 10-N a continuación, que se irán actualizando durante el recuento a lo largo de la jornada electoral. Sigue los resultados de las elecciones generales en Cataluña y el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados y el Senado en directo.

Los datos mostrados a continuación muestran el resultado de las elecciones generales del 10 de noviembre en Cataluña.

Resultado de las elecciones generales en Cataluña

Los datos de la principal encuesta dicen que ERC ganaría las elecciones generales en Cataluña, con una horquilla de entre 13 y 14 escaños, mientras que el PSC sería segundo, con 12 o 13 diputados, y JxCat ocuparía el tercer lugar, con 6-7 diputados, según el sondeo ofrecido esta noche por TV3 y Catalunya Ràdio. En Comú Podem ocuparía el cuarto lugar, con una horquilla de entre 5 y 7 diputados, la CUP entraría en el Congreso con entre 3 y 4 diputados, y Cs, PPC y Vox obtendrían 2 diputados cada uno.

Elaborado por la empresa GAD-3 para RTVE y las televisiones autonómicas de la FORTA, dicho sondeo se ha hecho a partir de una encuesta telefónica realizada a lo largo de la campaña electoral a casi 15.000 electores de toda España, 1.800 de ellos en Cataluña.

En las anteriores elecciones del 28-A ERC-Soberanistes ya había conseguido la primera posición, con 15 escaños, dejando muy atrás a sus aliados de gobierno en la Generalitat, los independentistas de JxCat, que sacaron 7 y se quedaron sin grupo parlamentario. Entre ellos se colocaron los socialistas del PSC con 12 y los comunes de Ada Colau, con 7 diputados. Ciudadanos se quedó con 5 y el PP y Vox con uno cada uno. Solo la debutante Cayetana Álvarez de Toledo ha representado al Partido Popular de Cataluña durante esta frustrada legislatura pasada.

Lo que esperaba el CIS era el siguiente reparto: ERC entre 18 y 16 escaños; PSC, 13 o 14; ECP: 8/9; JxCat: 4/6; Ciudadanos: 2; CUP: 1/2 y PP solo 1.

¿Elecciones en Cataluña?

La tensa vida política en Cataluña tras el fracaso del 'procés', la sentencia del Tribunal Supremo y los movimientos violentos de algunos grupos independentistas no han hecho más que bloquear toda actividad o gestión que no tenga que ver con la independencia. La Generalitat, compartida por JxCat -con divisiones internas entre Carles Puigdemont y otros grupos más pragmáticos- y ERC, está prácticamente inoperante, igual que el Parlament. En numerosas ocasiones se ha hablado de la necesidad de otras elecciones anticipadas, pero no ha habido consenso sobre la convocatoria. ERC y JxCat viven coyunturas políticas distintas. También discrepan sobre cómo continuar el proceso. Ahora se verá qué camino toman a la vista de los resultados del 10-N y del posible gobierno que se forme.