Resultado de las elecciones catalanas 2021 en Sant Vicenç dels Horts: Votaciones, participación y resultado del 14-F

Ha llegado el día de las elecciones catalanas 2021 en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus en Cataluña. Sigue aquí en tiempo real el resultado de las elecciones en Sant Vicens del Horts.

Las anteriores elecciones de Cataluña, en el año 2017, situaron a Ciudadanos como el ganador en Sant Vicens del Horts, una localidad de la comarca Bajo Llobregat con un total de 6.212 votos. Detrás se encontraba ERC con un total de 4.553 votos.

Seguido y en tercera posición se encontró al PSC con Miquel Iceta como candidato con un total de 2.915 votos. Y detrás a En Comù Podem, JxCat, el PP, la CUP y PACMA.

La participación en la localidad de Sant Vicens del Horts fue alta, del 82,26% y solo tuvieron un total de 0,55% votos en blanco. Fue una de las participaciones más altas si lo comparamos con anteriores elecciones de Cataluña.

Resultados esta noche

Esta noche se conocerán los resultados de las votaciones en las elecciones catalanas. Aunque la Generalitat indicó que cabía la posibilidad de no publicarse si la mayoría de votantes no lo hacía este 14 de febrero. Solo se daría si una mesa electoral no consiguiera formarse debido a las condiciones marcadas por el coronavirus.

Las últimas encuestas han mostrado un ganador con Salvador Illa, candidato del PSC, en primer lugar. Seguido de ERC, JxCat, Ciudadanos o En Comù Podem. Un 12% de los catalanes indicó que no iría a votar convirtiéndose en la abstención declarada mayor que en las elecciones gallegas o vascas, que no llegaron al 10%.

En estas elecciones el voto por correo ha batido récords debido a la pandemia del coronavirus en estas elecciones. Creció un 350% con respecto a las anteriores elecciones catalanas con un total de 284.706 solicitudes.

A medida que se cierren los colegios electorales y avance el escrutinio de los votos en estas elecciones catalanas 2021, podrás conocer aquí los resultados electorales en Sant Vicens del Horts.