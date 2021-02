El cierre de campaña en Cataluña ratifica el veto a Illa y el temor común a una baja participación por la pandemia

Se acerca el final de la campaña electoral en Cataluña y los candidatos apuran las últimas horas antes de la jornada de reflexión previa a las elecciones en Cataluña. Si hay algo en lo que coinciden todos los líderes, es en la preocupación ante la posibilidad de que la pandemia provoque una alta abstención.

Los independentistas han aprovechado estas últimas horas de campaña para ratificar el acuerdo entre JxCat, ERC, PDECat y la CUP por el que ningún partido pactará con el PSC para formar gobierno con Salvador Illa, sea cual sea el resultado en las urnas.

Ciudadanos apela al voto constitucionalista

Ciudadanos cierra la campaña con su líder, Inés Arrimadas, pidiendo a los catalanes que voten: "Si los constitucionalistas no van a votar, el independentismo actuará como una mayoría aunque no lo sean". Arrimadas asegura que Cataluña necesita un presidente de la Generalitat que no se "avergüence" de ninguna de sus identidades.

La formación naranja, que ganó las últimas elecciones catalanas, es consciente de que han perdido apoyo, pero confían en una suma del voto constitucionalista a favor de su candidato, Carlos Carrizosa.

Illa busca el voto moderado

El PSC cree que la baja participación es su principal enemigo, aunque los socialistas confían en que este frente común contra el exministro de Sanidad Salvador Illa les permita llevarse el voto moderado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto para los socialistas con el objetivo de romper el 'cordón sanitario' de los independentistas.

Pere Aragonés: "Queremos escribir nuestro libro de la libertad"

El candidato de Esquerra Republicana a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que no van a pasar página y manda un mensaje a Salvador Illa: "Aquí no ha acabado nada, aquí todo continúa".

Oriol Junqueras pide a sus votantes que no se rindan y que acudan a las urnas: "si nosotros no nos hemos rendido dentro de las prisiones os pido que no os rindáis ante la urna, porque las urnas son nuestras armas, nuestro instrumento".

Casado pide el voto para Alejando Fernández

El Partido Popular confía en no verse superado por Vox en estas elecciones en Cataluña. Pablo Casado, líder del PP, asegura que el proyecto político del candidato de su partido a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, defiende la "libertad".

Albiach: "PSC y ERC pueden llevar a repetir las elecciones"

Jéssica Albiach, la candidata de En Comú Podem a la Generalitat, lamenta que tanto el PSC como ERC podrían llevar a repetir las elecciones catalanas por "tozudos". Por ello, pide el voto para su formación y asegura que votar al resto de partidos "es una lotería".