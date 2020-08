Respuesta de las comunidades a Pedro Sánchez sobre la oferta de declaración del estado de alarma: no, gracias

La oferta realizada a las comunidades autónomas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poder aplicar el estado de alarma si lo necesitan en sus territorios o parte de ellos para atajar la expansión de la pandemia de coronavirus, solicitándolo directamente al Congreso de los Diputados, no ha sido recogida por ninguna, al menos de momento.

Cobardía y estupefacción

La oposición lo ha entendido como una dejación de funciones en un momento y con un asunto crítico. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha arremetido contra Sánchez por "renunciar al liderazgo" que debe asumir ante la crisis del Covid-19 y reducir las opciones frente a la pandemia a "estado de alarma o la nada", algo que ha calificado de "cobardía política". "Lo que esperaban ayer los españoles era un presidente del Gobierno y lo que dijo Sánchez a los españoles es no va a ser el presidente del gobierno, que recibirá su nómina pero no va a ejercer las competencias que tiene ni su responsabilidades", ha afirmado en declaraciones a 'Espejo Público' de Antena 3.

Ciudadanos no ve diferencias entre la situación actual de rebrotes de contagios por Covid-19 y la de marzo, por lo que exige al presidente del Gobierno que “ejerza sus responsabilidades” y no las traspase a las comunidades autónomas. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, dice que escuchó “verdaderamente estupefacto” cómo el presidente mostró un “abandono de responsabilidades”, al endosar a las comunidades autónomas la decisión de solicitar la aplicación de ese mecanismo, “borrándose de la solución”.

Por el momento, no

Los presidentes socialistas agradecen el ofrecimiento, pero no lo consideran necesario e, incluso, poco útil. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que decretar el estado de alarma en una comunidad autónoma y "aplicar medidas excepcionales sin afectar la movilidad entre regiones" tendría "poca utilidad en este momento". Para el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "no se dan" las circunstancias "en este momento" como para solicitar al Gobierno central un estado de alarma para la región; y ha criticado al PP por "crear problemas" que a su juicio no existen con medidas que previamente deban ser sometidas a autorización judicial para afrontar la pandemia de la Covid-19.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el ejecutivo foral no contempla "a día de hoy" pedir la declaración del estado de alarma, una opción: "A día de hoy no contemplamos ese escenario, es una herramienta que tenemos ahí, que no podemos rechazar, por que es una herramienta constitucional, que está prevista, que solicitaríamos en su caso al Gobierno de la nación y en su caso se aprobaría, pero en la situación en las que estamos y con las medidas que estamos tomando no sería necesario ni sería imprescindible".

En Cataluña, su vicepresidente, Pere Aragonès ha apuntado que "no es nada que no esté ya previsto en la normativa". "La pregunta es por qué no lo hizo ya en abril o mayo cuando le pedíamos una gestión más descentralizada", ha apuntado.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, descarta que haya que pedir el estado de alarma. "En este momento no hay ninguna duda", y lo previsible es que a medida que vaya bajando el turismo, los datos mejoren sustancialmente.