Cuca Gamarra (PP) critica que Pedro Sánchez "cobre la nómina" pero "haya decidido no ejercer"

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado el "ejercicio de cobardía política" que cree que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no ejercer el liderazgo que le corresponde frente a la pandemia y derivar la responsabilidad en las autonomías. En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, ha asegurado que los españoles esperaban a un presidente del Gobierno que ejerciera sus funciones y lo que les dijo Sánchez fue: "No voy a ser presidente, recibiré mi nómina pero no voy a ejercer".

Estado de alarma o nada

Ha criticado que el Gobierno haya reducido todo al "estado de alarma o la nada" cuando el PP cree que existen otras alternativas, y ha planteado desde hace meses un "plan B" jurídico al Gobierno para tener los "mecanismos suficientes" para actuar frente a la pandemia del coronavirus. Además, ha indicado que no hay ningún presidente de un país europeo que no esté liderando las medidas para la vuelta al colegio y ha reprochado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, "se ha dado a la fuga" cuando lo que hace falta son "reglas claras" y coordinación por parte del Gobierno. Gamarra ha criticado que el ejecutivo ha adoptado el planteamiento de quien ha decidido "no gobernar" y ha advertido de que "no se pueden limitar de manera prolongada las libertades de un país", por lo que el estado de alarma debe ser un mecanismo "excepcional" frente a la covid.

Cayetana Álvarez de Toledo, excelente

Sobre la remodelación de la dirección del partido que ha incluido su nombramiento como portavoz parlamentaria en sustitución de Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que el PP sigue siendo "el mismo" y que va a hacer una oposición "dura, contundente y crítica, cuando tenga que serlo, pero también con alternativas". "Los españoles tienen muchos problemas y el PP no puede ser un problema, y no lo vamos a ser hablando de nosotros y de nuestras circunstancias internas", ha afirmado Gamarra, quien ha añadido que cuando se producen estos cambios decididos por el líder del PP hay que aceptarlo y "seguir arrimando el hombro".

