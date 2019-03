El Reino Unido entregará a España al etarra Antón Troitiño

El etarra Antonio Troitiño intentará recurrir ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial británica, su extradición a España, autorizada por una corte de rango inferior, confirmaron sus abogados. El Tribunal Superior aprobó su entrega a las autoridades españolas después de que fuera detenido en Londres en junio de 2012. España lo reclaman para alargarle una pena de 24 años ya cumplida en aplicación retroactiva de la llamada doctrina Parot.



El Tribunal Superior desestimó así su recurso contra una sentencia emitida en enero por una corte de primera instancia, que igualmente daba luz verde a su repatriación. Al anunciar hoy su decisión en una breve vista, el juez John Thomas dijo que "se desestima el recurso" al considerar, según se afirma en el texto del dictamen, que la extradición no violará sus derechos humanos. Un portavoz del bufete Birnberg Peirce, que representa a Troitiño, confirmó que pedirán al Tribunal Superior la venia para recurrir ante el Supremo, para lo que hay un plazo de 14 días.

Los abogados confían en obtener ese permiso pues el propio Tribunal Superior indicó durante el juicio que autorizaría elevar un recurso tanto a la Fiscalía como a la Defensa, según a quien desfavoreciera su dictamen, debido a que el caso plantea puntos legales complejos. En particular, el tribunal admitió -y lo reitera en su veredicto- que la jurisprudencia británica no es clara sobre cómo interpretar en casos de extradición una posible violación del artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece el derecho a la no retroactividad de las penas.

El abogado de Troitiño, Mark Summers, basó sus argumentos contra la entrega en que esta violaría el derecho a la no retroactividad de su cliente, que ya cumplió una condena de 24 años por graves delitos de terrorismo cometidos en los años 80, que ahora se le quiere alargar. El etarra fue liberado por las autoridades españolas en abril de 2011, si bien luego quisieron volver a recluirle en aplicación retroactiva de la doctrina Parot, establecida en 2006 por el Supremo español y que hubiera fijado su excarcelación para 2017.

Esta doctrina española dicta que las reducciones de condena por beneficios penitenciarios deben aplicarse sobre cada pena y no sobre el máximo de 30 años que un recluso puede permanecer en la cárcel en España, lo que en la práctica alarga la estancia en prisión. La aplicación de esta doctrina en presos que, como Troitiño, fueron condenados antes de 2006 ha sido cuestionada por el Tribunal Europeo de derechos humanos, que invalidó su aplicación en el caso de la etarra Inés del Río.

Actualmente, este tribunal con sede en Estrasburgo examina un recurso de las autoridades españolas contra esa decisión. El futuro de Troitiño depende del dictamen final de la corte europea pues, si invalida la aplicación retroactiva de Parot, él, como del Río, quedará libre, mientras que si da la razón a la Justicia española, ambos podrán volver a ser encarcelados en España.

A la espera de que se produzca esa sentencia, que puede tardar meses, su defensa propuso que quedara en libertad condicional en el Reino Unido -pues en España no tiene esa opción y sería encarcelado- para preservar su derecho a la no retroactividad, pero el Tribunal Superior lo desestimó. En su sentencia emitida hoy, el tribunal británico subraya que las autoridades españolas "ya han dado garantías" suficientes de que dejarán en libertad a Troitiño si así lo demanda la sentencia firme del tribunal europeo, por lo que su entrega no viola ninguno de sus derechos.

Antonio Troitiño, de 55 años, fue detenido en un piso de Londres en junio de 2012 en virtud de una euroorden española y desde entonces está en prisión preventiva en el Reino Unido. Sus abogados indicaron hoy a Efe que, según avance su petición de recurso al Supremo, volverán a pedir su libertad bajo fianza. Troitiño, miembro histórico de ETA, fue autor, entre otros, de un atentado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid, donde fallecieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos.