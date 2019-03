Reconstruir el PSOE, oposición "rigurosa" al PP y elecciones andaluzas, prioridades de Rubalcaba

El exministro y actual presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentará su candidatura a dirigir el PSOE con un "proyecto abierto" que tendrá tres objetivos principales: la "reconstrucción del PSOE", la tarea de oposición "responsable y rigurosa" que ahora le toca hacer al partido y las elecciones andaluzas.



Así lo ha explicado, en declaraciones en el Congreso de los Diputados, la que fuera su jefa de campaña en las pasadas elecciones generales, Elena Valenciano. A su juicio, estos son los tres retos que el PSOE afronta "con urgencia" y que serán "decisivos para el futuro del socialismo español".



"Aporta experiencia, solvencia y coraje"

Según Valenciano, estos tres desafíos pueden tener "al mejor de los protagonistas" en Rubalcaba. Su candidatura pondrá en valor como rasgos distintivos y "ventajas" del aspirante que "aporta experiencia, solvencia y coraje", tal como ha "demostrado en la campaña electoral". No obstante, ha subrayado que el suyo será un "proyecto abierto a todos los que tengan ideas para que futuro del socialismo sea prometedor".



La dirigente socialista ha señalado que será el propio Rubalcaba quien explique este jueves las razones por las que se presenta y no ha querido hablar de si Rubalcaba tiene ya atado algún apoyo, más allá de decir que "lleva mucho tiempo hablando con mucha gente".



Así, sobre la reunión que mantuvo ayer con el presidente andaluz -y líder de la mayor federación socialista-, José Antonio Griñán, sólo ha señalado que hablaron "de todo tipo de cuestiones, muy a fondo", que fue una reunión "muy grata" y "muy importante". Valenciano ha explicado que Rubalcaba quería "anunciarle personalmente su decisión" pero no ha dado más detalles de la reunión.



Andalucía, "prioridad de las prioridades"

En todo caso, sí ha citado entre las prioridades de Rubalcaba las elecciones andaluzas, en las que el PSOE corre el riesgo de perder por primera vez en la democracia. "Andalucía como prioridad de las prioridades, ganar las elecciones andaluzas para seguir manteniendo la fuerza que, desde Andalucía, el PSOE sigue teniendo a día de hoy", ha manifestado.

Respecto a la presentación de otros posibles candidatos, Valenciano ha recordado que los plazos para ello están tasados y que pueden presentarse hasta el mismo día del Congreso -3, 4 y 5 de febrero en Sevilla- siempre que presenten los avales necesarios, y no ha opinado sobre cuál sería el mejor momento. "Cuando quieran", se ha limitado a señalar.