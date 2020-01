Rajoy sobre el Gobierno de coalición: "Esperemos que el daño a España no sea excesivo"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confiado en que "el daño a España" del Gobierno de coalición dirigido por Pedro Sánchez "no sea excesivo" y ha alertado del "enorme error" que supone "deshacer" reformas que han funcionado, en alusión a la laboral.

El PP es de centro

En su intervención no ha querido entrar en temas de actualidad como el llamado 'pin parental' y ha dejado claro que el PP es "un partido de centro". "El centrismo no es una ideología, es una voluntad", ha señalado Rajoy en la presentación de su libro, 'Una España mejor', en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), en Zaragoza. Rajoy ha señalado que en la UE siempre ha habido coaliciones de populares, socialdemócratas y liberales, recordando que en 2015, cuando ganó las elecciones por segunda vez, con 123 escaños, propuso una coalición con Cs, lo que volvió a hacer en 2016, con 137 escaños en el Congreso, "y tampoco aceptó" el partido naranja, criticando la fórmula de Pedro Sánchez.

Rajoy no ha querido comentar los rumores sobre si podría ser candidato a presidir la Federación de Fútbol. Sí ha opinado sobre su gestión y la actual. Opina que "conviene no deshacer las reformas que han funcionado" porque "sería un enorme error", añadiendo que "un Gobierno debe tener convicciones, pero de ninguna manera desconocer la realidad" y nunca "ser doctrinario", emplazando a "decidir pensando siempre en el interés general". De esta forma, el expresidente ha defendido las reformas económicas realizadas durante su mandato, mencionando el pago a proveedores, la reducción de la deuda y que "nacionalizamos parte del sistema financiero", tras lo que ha manifestado que "si no lo hubiéramos hecho, España habría quebrado".