Rajoy, sobre el rescate: "A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión y eso es también una decisión"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado tras las presiones que ha sufrido España en los últimos meses para que pidiera el rescate que la mejor decisión es no tomar ninguna. Según ha añadido, ahora se admite que ha sido un acierto no haber pedido esa ayuda financiera, han indicado fuentes 'populares'.



"A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión y eso es también una decisión", ha manifestado Rajoy en la reunión plenaria del Grupo Popular que se ha celebrado en el Congreso, en la que los parlamentarios le han recibido con una larga ovación. También han asistido a este encuentro los ministros Ana Pastor, Fátima Báñez y Jorge Fernández Díaz.

Señala que la sanidad y la educación siguen siendo universales

En su intervención a puerta cerrada, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que su Gobierno ha subido las pensiones y ha añadido que la sanidad y la educación siguen siendo universales. Además, ha señalado además que el mejor Estado de Bienestar es aquel que se pueden permitir las cuentas públicas, han indicado las mismas fuentes.

Habla de "debilidad interna" de Rubalcaba

El presidente del Gobierno ante sus diputados que es "falso" lo que se ha publicado sobre una presunta contabilidad opaca del PP y ha tachando de "incomprensible" la actitud del PSOE en este asunto, algo que ha achacado a la "debilidad interna" de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.