Rajoy le pregunta a Sánchez si Susana Díaz no le deja tomar medidas por los ERE

EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En su turno de réplica en el Congreso, el presidente del Gobierno ha reprochado: "Yo al menos me disculpé, usted no se disculpó ni dio explicaciones. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene por qué dar explicaciones y disculparse?", le ha reprochado. No obstante, Rajoy ha emplazado al líder del PSOE a llegar a acuerdos para aprobar juntos las medidas contra la corrupción".