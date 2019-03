Sánchez acusa a Rajoy de estar "asediado" por la corrupción

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar "asediado" por la corrupción y le ha exigido que, además de pedir perdón, sea "contundente e implacable" con los casos que afectan a su partido y dé explicaciones en el Congreso.

El problema del PP "no son sus militantes, sino sus dirigentes"

Sánchez ha emplazado a Rajoy a actuar con firmeza contra la corrupción en su discurso ante el pleno del Congreso durante el debate sobre las conclusiones del último Consejo Europeo.

"Usted está asediado por la corrupción", le ha recriminado Sánchez, quien ha añadido, ante la proliferación de exdirigentes del PP imputados: "Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida".



El líder del PSOE ha emplazado a Rajoy a ser "contundente e implacable" con la corrupción que afecta al PP y a que "no espere a que se den de baja" los involucrados, como ha ocurrido con el caso del exministro de Economía Rodrigo Rato.



Ha advertido de que "la corrupción es veneno para la democracia" y "lo que prueba la voluntad de extirparla" es si se es firme o no en su combate. El secretario general del PSOE ha apremiado al jefe del Ejecutivo a comparecer en el Congreso, tomar medidas y asumir responsabilidades, en vez de limitarse a pedir disculpas, como hizo ayer, martes, en el Senado.



"No por el bien del PP, sino por el bien de la democracia", ha añadido Sánchez ante los aplausos de la bancada socialista, algo despoblada ya que bastantes diputados han asistido al desayuno informativo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que se ha celebrado en Madrid a la misma hora del debate parlamentario.



Sánchez ha afirmado que Rajoy es responsable de los nombramientos de cargos como Luis Bárcenas, Ángel Acebes, Ana Mato o María Dolores de Cospedal, todos ellos, según el líder del PSOE, envueltos en sospechas de corrupción.

Nombramientos de Rajoy

"Todos son nombramientos suyos como máximo responsable del PP", le ha recordado. En opinión de Sánchez, todos los casos de corrupción que están aflorando extienden una "injusta sospecha" sobre los políticos, cuando "la mayoría de militantes y cuadros de todos los partidos, incluido el PP, son personas decentes que trabajan por el bien de los ciudadanos".



Por ello, ha concluido que el problema del PP "no son sus militantes, sino sus dirigentes". Al estar también el PSOE afectado por casos de corrupción, Sánchez se ha comprometido a "no caer en el 'y tú más'" y a actuar con dureza: "Yo diré 'y yo más', yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el PSOE".



"Haga lo mismo y sea contundente", le ha reclamado el secretario general socialista, quien ha lamentado que el Gobierno de Rajoy no sea "la mejor tarjeta de presentación" de España en Europa.