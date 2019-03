Rajoy: "El nuevo plan de reinserción no supone ningún beneficio penitenciario"

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno "no ha cambiado ni va a cambiar su política antiterrorista" y mantiene la misma de posición de siempre: "que ETA tiene que desaparecer. No hay más camino que ese y cumplir la ley".

"Nada hay que negociar con ETA y no lo vamos a hacer"

"Nada hay que negociar con ETA y no lo vamos a hacer. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer", ha recalcado. Rajoy ha explicado que el plan está dirigido a todos aquellos presos de bandas organizadas que se hayan desvinculado "de forma clara, pública y solemne de la banda y trabajen en su reinserción".

"Si ya tenemos en vigor la vía Nanclares, es mucho mejor que haya gente que, al final, pida perdón, que se arrepienta. Pero eso, insisto, no supone ningún beneficio penitenciario, y el Gobierno no varía su política antiterrorista y no la va a variar", ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

El PP asegura que no habrá una modificación legal

Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral del PP, ha reiterado que el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna modificación de la ley ni del Estado de Derecho.

Al ser preguntado si el PP tiene previsto reunirse con las víctimas, el responsable de Organización del PP ha mostrado su disposición a hacerlo y ha recordado que recientemente han mantenido contactos con las asociaciones de víctimas.

"No tenemos ningún obstáculo a reunirnos cuantas veces sea necesario para explicar esto y, de hecho, nos vamos a poner en marcha para convocar y explicar de primera mano el cumplimiento de la Ley Penitenciaria y que no hay ninguna modificación de la ley", ha concluido.