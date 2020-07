Rajoy dice que "con absoluta franqueza, no" se siente chantajeado por Bárcenas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado de forma tajante que se sienta chantajeado por el extesorero del PP Luis Bárcenas. Lo ha dicho en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la primera jornada del Consejo Europeo.

Rajoy ha sido preguntado por la posibilidad de que, después de los movimientos que está realizando Bárcenas, con una serie de denuncias al PP, él se sienta chantajeado. "Con absoluta franqueza, no", ha recalcado el jefe del Ejecutivo poco antes de que se le pidiera su opinión por la posibilidad de que el PP no esté gestionando bien el caso Bárcenas. Ante esa cuestión, Rajoy se ha limitado a señalar que él ha dicho "todo lo que tenía que decir en relación con este asunto".

Por otra parte, se le ha preguntado sobre el referéndum catalán. Rajoy ha subrayado, ante la iniciativa aprobada por el Parlamento de Cataluña en la que se insta al diálogo para celebrar una consulta de autodeterminación, que es "inevitable" que no le parezca bien lo que no está en la ley. El jefe del Ejecutivo ha dicho que respeta todas las opiniones, pero que lo que hay que hacer es no generar problemas.

"El presidente del Gobierno tiene una obligación que es respetar la ley, y, por tanto, todo lo que esté dentro de la ley, le va a parecer bien, y lo que no esté, es inevitable que no le parezca bien", ha explicado. Ante la pregunta de si cree que está dentro de la ley el mantener un diálogo sobre la posibilidad de hacer esa consulta, ha señalado: "Dentro de la ley está todo aquello que suponga respetar la ley".

Cambiará la ley de desahucios garantizando la seguridad jurídica

Rajoy ha informado de que el Ejecutivo está trabajando ya para adecuar la normativa española sobre desahucios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero garantizando en todo momento la seguridad jurídica. Rajoy ha recordado que la ley data "de tiempo inmemorial" y ha señalado que lo que importa ahora es que el Gobierno tome una decisión "que respete el espíritu de la sentencia y que, al mismo tiempo, garantice la seguridad jurídica".

"La sentencia se ha conocido esta mañana, pero el Gobierno ya está trabajando y supongo que, con la mayor celeridad posible, responderemos a esta situación". ha recalcado.