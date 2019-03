Rajoy anuncia "medidas muy importantes" para el próximo viernes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que el Gobierno "seguirá haciendo lo necesario" para salir de la crisis y, por ello, el próximo viernes se anunciarán nuevas medidas "muy importantes". "No vamos a parar hasta el fin de la legislatura", ha señalado durante su intervención en el acto de clausura del XV Congreso del PP madrileño.

El líder 'popular' ha defendido la puesta en marcha de estas medidas económicas puesto que "son más obligadas que nunca" debido a la herencia recibida del partido socialista, si bien ha recordado que serán "positivas" para el futuro de España. "Hemos puesto en marcha una agenda reformista sin parangón que está destinada a rescribir nuestra historia de prosperidad", ha señalado.

No obstante, ha insistido en la necesidad de continuar con estas medidas a pesar de que "vendrán tiempos mejores", avisando de que "si se hacen bien", previsiblemente el año 2013 "será mejor". "Tenemos que continuar porque España no puede vivir sin crédito y por eso cada viernes continuaremos con las reformas", ha explicado.

Respecto a la subida de impuestos anunciada recientemente y que no estaba contemplada en el programa electoral del PP, se ha mostrado "consciente" de esta situación, pero añadiendo que los cambios aprobados son "justos y equitativos". "Sé que no figuraba en el programa, intentaremos no hacerlo en el futuro, pero se tratan de medidas para favorecer el crecimiento económico y el empleo", ha señalado.

En esta misma línea, ha asegurado "entender perfectamente" a los ciudadanos que "no apoyan" las reformas propuestas por el Ejecutivo, pero ha insistido en que "frente al problema" de la crisis la única solución es una agenda reformista. Así, ha destacado que su único motivo para gobernar y tomar decisiones es "el interés de los españoles" y no el de su partido.

"Hemos aprobado una serie de reformas para mantener lo esencial. Hay que tener en cuenta que el modelo laboral data de hace más de 30 años y, si cambian las cosas, también lo tiene que hacer el modelo, que ahora es similar al de otros países de la UE", ha aseverado, antes de añadir que quien diga que las nuevas medidas favorecen el despido, "miente".

Gastos de 90.000 millones de las administraciones

Rajoy ha señalado al déficit público como uno de los problemas actuales en España, señalando el hecho de que en 2011 las administraciones públicas gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron. "Se trata de algo que no es lógico, ni sensato ni razonable, porque ocurre como las familias, que no pueden gastar más de lo que ingresan", ha afirmado.

Además, también ha apuntado a la anterior gestión del Gobierno socialista para justificar algunas de las medidas actuales. En este caso, ha recordado que el anterior Ejecutivo se comprometió "sin que nadie le obligara y con el apoyo del PP" a alcanzar un 6% de déficit, cuando al finalizar su legislatura lo dejó en un 8%, cifra que supone tener que reducir en 18.000 millones de euros el déficit para este año.

Ha incidido en la partida de los Presupuestos Generales del Estado para este año en la que se recoge que el Gobierno tendrá que pagar 29.000 millones de euros en intereses. "Todos somos conscientes de lo que se podría hacer con la mitad de la mitad", ha lamentado Rajoy, quien, sin embargo, ha alertado de los "riesgos" de no pagar la deuda.

"Con esta situación, corres el riesgo de no poder pagar pero también de que no te presten y esto no es teoría, porque ha pasado en algunos lugares de Europa Pero también en algunas instituciones públicas en España", ha señalado.

"No sé que les pasa"

En esta misma línea, ha criticado al PSOE por "no entender o no querer entender" la situación económica en España y las reformas aprobadas por el Ejecutivo, pero ha recordado que "para salir del pozo hay que hacer lo que no hicieron" los socialistas. "No sé qué les pasa", ha añadido.

El líder 'popular' ha recordado que su partido ya ha tomado más decisiones y han hecho "mucho más" en sus cuatro meses de mandato que el anterior Gobierno "en siete años, puesto que no hicieron ni la mitad de la mitad". "Y como encima no lo hicieron así estamos, contando además que se oponen a todo", ha indicado.