Rajoy: "La decisión de las pensiones la impone la realidad, no Bruselas"

En una entrevista para el diario La Razón, Mariano Rajoy señala también sobre las medidas adoptadas por su gobierno: "en cuanto tenga margen intentaré compensar las subidas de impuestos y los ajustes que han sufrido los funcionarios".

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, y su adjunto C.Morodo, son los firmantes de la entrevista en la que Rajoy responde a preguntas sobre pensiones, déficit público, primer año al frente del Gobierno, traspaso de poderes, rescate del BCE a España o las huelgas generales y protestas en la calle, entre otros asuntos.

Estas son varias de las frases del presidente:

Actualización de las pensiones por debajo del IPC: "Probablemente es una de las decisiones que más me ha costado tomar, pero lo he hecho porque considero que es imprescindible para el conjunto del país. De hecho, las hemos subido hasta donde hemos podido, un uno por ciento este año y un dos por ciento para la mayoría el que viene".

"Lo que más me ha angustiado ha sido la situación económica"

Cumplimiento del objetivo del déficit: "A España se le ha pedido que haga un esfuerzo muy difícil, que supone pasar del 8,9 por ciento de déficit al 6,3 por ciento en un solo año. Es muy complicado reducir 2,6 puntos de déficit en un contexto de recesión, con tantos problemas con los ingresos y con una financiación tan cara. Nuestro objetivo es hacer bien las cosas y veremos qué pasa al final del año".

El momento más duro de este primer año de Gobierno: "Sin duda, lo que más me ha angustiado ha sido la situación económica y sus consecuencias en la vida de las personas". "Ha habido varias cosas que no me esperaba. Una de ellas ha sido el déficit público tan elevado". "Probablemente el Gobierno (anterior) desconocía la verdadera situación de las entidades financieras. Y tengo que pensar que tampoco conocía la situación del déficit público".

El rescate del BCE a España: "Hasta este momento he considerado que no era necesario hacerlo, pero si en el futuro entiendo que es bueno para el interés general no tendré ninguna duda a la hora de recurrir al BCE".

Reforma laboral y empleo: España está ganando competitividad a muy buen ritmo, por eso grandes empresas como Ford o Renault han decidido invertir en España y ampliar su producción aquí". "El año que viene irá mejor que éste. Y en 2014 habrá crecimiento y eso se notará en el empleo".

Huelgas generales y protestas: "Los que protestan tienen todo mi respeto". "Me preocupan los ciudadanos y sólo ellos marcan la acción de mi Gobierno". "La situación es compleja y quedan muchas cosas por hacer. Pero en España hay un colchón de protección social que está funcionando".