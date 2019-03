Rajoy se compromete a poner en marcha un plan de austeridad, transparencia y empleo

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha un amplio paquete de medidas articulado en torno a los principios de austeridad, transparencia y empleo, que han formado parte del "compromiso electoral con España" con el que el partido se presentó a las elecciones del 22 de mayo. Además, y con el objetivo de impulsar estas propuestas, ha pedido una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la FEMP y la Conferencia de Presidentes.

Rajoy, que ha abogado por recuperar "con urgencia" la austeridad para salir de la actual crisis y prevenir crisis futuras, ha avanzado que el PP fijará un techo de gasto en línea con el de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), impulsará una reforma del sector público reduciendo entes y organismos públicos, limitará el número de consejerías, disminuirá el número de altos cargos, reducirá el parque de coches oficiales "favoreciendo su uso compartido", o racionalización del uso de móviles, entre otras.

En materia de transparencia, ha defendido un ejercicio de actualización de las cuentas públicas para conocer el estado de las finanzas públicas y, para ello, ha propuesto "verificar la situación de tesorería en el momento de cambio de Gobierno". Para crear empleo, ha dicho que impulsará medidas como un plan de emprendedores, entre otras.

Mejor no decir nada sobre la designación de Rubalcaba

El líder del PP ha dicho además que era mejor "no decir nada" sobre el método de designación de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato del PSOE a las generales, "salvo que con este gobierno no se va a ninguna parte". "Hoy es este Gobierno el verdadero problema de España", ha exclamado.

Rajoy ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, después de mantener un almuerzo de trabajo con sus presidentes regionales y autonómicos para hablar de las medidas de austeridad que van a impulsar los gobiernos autonómicos que han sido elegidos en los comicios del 22 de mayo. Eso sí, ha pedido silencio a sus 'barones' para ser él el encagado de explicar las medidas ante los medios de comunicación.