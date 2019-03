Rajoy: "Camps cuenta en nuestro partido como cualquier otro dirigente"

Mariano Rajoy ha comentado durante la rueda de prensa en Berlín junto a Angela Merkel, que ya ha tenido ocasión ya de hablar con Camps por teléfono: "Ayer llamé a Camps, ha pasado una etapa muy dura", y añadía: "Cuenta en nuestro partido como cualquier otro dirigente, y en este caso un dirigente muy importante con una trayectoria muy conocida".

Rajoy se encuentra en Berlín, pero este miércoles conoció en Madrid la decisión del jurado de declarar no culpables tanto a Camps como al ex secretario regional del PP Ricardo Costa al no considerar probado, con cinco votos a favor y cuatro en contra, que aceptaran prendas de vestir regaladas por la trama Gürtel.

Sobre una eventual rehabilitación política de Camps, que dimitió como presidente de la Generalitat poco después de haber ganado las elecciones autonómicas, las fuentes de Ejecutivo se han limitado a destacar que le ha rehabilitado la justicia.

Este miércoles fue la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien expreso la satisfacción del partido por el veredicto sobre Camps y Costa, y lanzó una pregunta en público: "¿quién repone ahora la honorabilidad de ambos?" sometidos "a juicios especiales, sumarísimos y paralelos".