Rajoy gana a Aznar en el 'aplausómetro' de la Convención Nacional del PP

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha ganado a José María Aznar a la hora de recibir aplausos en la clausura de la convención nacional del PP, aunque ni siquiera estaba presente en este acto, tras asistir el pasado viernes para intervenir, mientras que Aznar lo hizo el sábado.

Dado que los dos exlíderes del partido participaron en días distintos no se había podido medir el recibimiento que tuvieron sus intervenciones entre los asistentes, pero al ser nombrados este domingo por el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha podido percibirse claramente que Rajoy ha recibido el aplauso más encendido.

García Escudero se ha sumado desde el atril a estos aplausos, tras los que ha destacado que Rajoy "tuvo el coraje de enfrentarse a Europa y a mucha gente", mientras que se ha referido a Aznar como "el autor de la primera renovación" del Partido Popular.

Durante su intervención, también ha dado la bienvenida al "flamante" presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha puesto el auditorio en pie para aplaudirle y mostrarle su reconocimiento por su logro en Andalucía, antes de su intervención que fue precedida de la canción 'We are the champions', de Queen, interpretada de fondo.