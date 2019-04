Rafael Hernando: "No vamos a sentarnos para hablar de cómo hacemos presidente a Sánchez"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha comparecido tras la rueda de prensa del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la que ha anunciado que su partido pedirá a Mariano Rajoy que comparezca para explicar la vinculación de José Manuel Soria con los 'Papeles de Panamá'.



Hernando ha asegurado que "no vamos a admitir lecciones de personas que vienen a la Cámara a mentir, en alusión a las declaraciones de Albert Rivera, de quien dice su único objetivo era atacar al ministro de Energía en funciones, José Manuel Soria.

Insiste además en que "estamos esperando que el Gobierno pueda tener al alcance todos los papeles" y asegura que cuando los tengan "se hará una comparecencia" para explicar "el cruce de información".

Hernando cree además que "cuestionar la voluntad de Hacienda para combatir el fraude fiscal es miserable" e insiste en que realizar una comparecencia sin tener toda la información no sirve para nada.



En el panorama político, el portavoz del PP en el Congreso dice que "no vamos a sentarnos para hablar de cómo hacemos presidente al señor Sánchez" y añade que "no estamos dispuestos a ser un cubilete más de Sánchez", de quien dice sigue intentando pactar con Podemos.

Ha acusado además a Ciudadanos y al PSOE de hacer un "teatrillo" e insiste en que si Sánchez quiere evitar unas elecciones en base a un gobierno presidido por Rajoy, el PP le diría que sí.