Rafael Hernando, sobre la huelga del 8 de marzo: "Las mujeres no están para perder parte de su salario haciendo estas cosas"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, considera que hay "fórmulas más eficaces" que una huelga como la convocada el próximo 8 de marzo para que las mujeres defiendan sus derechos y opina que "las mujeres españolas no están precisamente para perder parte de su salario" secundando ese paro.

"Esta huelga no es reivindicativa desde el punto de vista laboral, es una huelga política. No me gustan las huelgas generales y las políticas tampoco", ha alertado. En declaraciones en el Congreso, Hernando ha alertado de que una convocatoria de huelga hace perder "mucho dinero a mucha gente" en un día de trabajo que provoca, por ejemplo, que muchos autónomos no abran sus negocios.

A su juicio, a las mujeres se las defiende creando condiciones para que tengan empleo y eso es -ha remarcado- lo que ha hecho el Gobierno del PP en estos años, reduciendo la brecha salarial y aumentando en 300.000 el número de trabajadoras autónomas. Hernando ha apostado por acabar y perseguir las discriminaciones reales pero no haciendo "generalizaciones" ni "numeritos".

"Plantear una huelga general no es la fórmula", ha insistido el portavoz del PP, que ha animado a las mujeres a denunciar cualquier discriminación en el ámbito laboral y ha apostado por impulsar medidas para que cada vez haya más mujeres con un empleo digno e igualmente retribuido que los hombres.

"Se utiliza la diferencia de sexo para plantear batallas que pueden ser legítimas pero el modelo es equivocado", ha reiterado. En un argumentario difundido este miércoles, el PP considera que la huelga convocada el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer es "insolidaria" y "elitista" y cree, incluso, que "apuesta por el enfrentamiento entre hombres y mujeres".