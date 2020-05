¿Quién está detrás del escrache frente a la casa del ministro Ábalos durante el estado de alarma por coronavirus?

Frente a la casa del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con cacerolas y banderas de España, protestan una docena de personas en un escrache por el plan de desescalada del gobierno y la prórroga del estado de alarma por coronavirus.

Los concentrados aseguran que pertenecen a un movimiento vecinal, de una localidad al norte de Madrid, al que- aseguran- cada día se va sumando más gente. Tanto es así que han creado una página web para difundir sus movilizaciones y se hacen llamar 'Resistencia democrática'.

Afirman que son independientes, que no tienen afiliación política, sin embargo, hoy el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, ha dicho manifestado que tienen sospechas de que se trata de un "movimiento organizado" y por lo tanto, por seguridad, van a estar vigilantes. "No tenemos pruebas, por eso no actuamos contra ellos, pero sí están organizados, ya piden ir con mascarillas y guardar las distancias de seguridad"

Apenas superan la decena pero con cacerolas y la mayoría con mascarillas gritan al ministro Ábalos "anda, baja".

Esta protesta es una más de las que se extienden por distintos barrios y localidades de Madrid. También, en ciudades y pueblos de toda España tras la iniciativa de la semana pasada de un grupo de ciudadanos que comenzaron a manifestarse en el madrileño barrio de Salamanca, en concreto, en la calle Núñez de Balboa, en protesta por la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Se muestran contrarios al plan de desescalada que afecta económicamente a muchos negocios y a la prórroga que plantea hoy el Consejo de Ministros del estado de alarma. Piden el apoyo parlamentario para la quinta prórroga, que en esta ocasión, pretendía que fuera de un mes, pero que finalmente será de quince días gracias al apoyo de Ciudadanos.