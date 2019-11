Lo que piden ERC, JxCat y PNV para sentarse a negociar con Pedro Sánchez

Tanto los independentistas catalanes como el PNV van explicitando los planteamientos que tienen ante una negociación con los socialistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Quim Torra quiere sentarse en la mesa y su partido, JxCat, tiene algunas diferencias con sus compañeros de ERC. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha abogado por la actualización del Titulo Octavo de la Constitución y ha apostado porque "no echar entre todos" al presidente en funciones, Pedro Sánchez, "en manos de la derecha".

Lo que piden ERC y Junts per Cat:

Diálogo de igual a igual, entre los dos gobiernos.

Hablar del derecho de autodeterminación.

Amnistía de los políticos presos

JxCat quiere que al frente estén Puigdemont y Torra.

Lo que pide el PNV:

Coinciden en el diálogo de igual a igual.

Derecho de autodeterminación.

Acercamiento de todos los presos de ETA.

Torra y la autodeterminación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido que debe estar en el diálogo con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la negociación "entre gobiernos". Así se ha manifestado en la sesión de control en el Parlament en respuesta a la pregunta del líder del PSC, Miquel Iceta, a quien le ha preguntado que concrete si el diálogo entre ambas partes implica "hablar de gobierno a gobierno". "¿Nos reconocemos Cataluña y España como dos entidades jurídicas, dos sujetos políticos que deciden libremente una solución política, como el Reino Unido y Escocia? Esto significa hablar de gobierno a gobierno, que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña y lo llama, sobre todo lo llama, para poder hablar", ha asegurado.

Las palabras de Torra llegan después de que el vicepresidente del Govern y coordinador general de ERC, Pere Aragonès, haya afirmado en una entrevista a Ràdio 4, que, en el caso de que se constituya una mesa de negociación entre gobiernos, "no se descarta que vaya (Quim) Torra, pero tampoco es necesario", porque dependerá del rango del representante que envíe el Ejecutivo central. Para Torra, es necesario concretar la palabra diálogo y la voluntad con la que se quiere negociar: "Si la voluntad es hablar de derecho de autodeterminación y me dice 'pasemos a los postres', nos cuesta entender esta voluntad de diálogo y negociación". "Hasta el Papa llama al diálogo" en España, ha apuntado Torra, por lo que considera importante abordar un diálogo serio y con contenido entre gobiernos y en que los presidentes de la Generalitat y del Ejecutivo central se reúnan. Así, en consonancia con la intervención del diputado de JxCat Albert Batet, ha dejado claro que en la mesa de negociación pondrán sobre la mesa el derecho a la autodeterminación, acabar con la "represión" y la amnistía para los presos independentistas, y que hay que poder hablar de todo ello.

Nuevo estatuto en el País Vasco

En una entrevista concedida a La Sexta, Andoni Ortuzar ha asegurado que, más allá de las críticas de los nacionalistas vascos y catalanes a "cómo se ha desarrollado el Estado de las Autonomías y, particularmente, cómo se ha tratado a los hechos nacionales" de Euskadi y Cataluña, "es un dato objetivo que el Título VIII de la Constitución necesita un 'restyling', un 'ajornamiento', una actualización". A su juicio, no debe ser solo por Euskadi y Cataluña, porque también hay otras comunidades autónomas "clamando por el sistema de financiación" y, a lo largo de todos estos años, ha habido "una conflictividad enorme entre la Administración central y las autonómicas, que ha terminado haciendo del Tribunal Constitucional la auténtica Cámara legislativa, más allá de los parlamentos autonómicos o incluso del Congreso o el Senado". "Por lo tanto, claro que hay que mirar el Título Octavo y, además, no hay que sacralizar la Constitución", ha aseverado, para señalar que "lo apuntado por Calvo va en la buena dirección". El líder jeltzale ha recordado que ahora hay dos posibilidades: la de un Gobierno "que atienda a la pluralidad" que salió de las urnas el 10-N, "que fue la mayoría" que llevó al secretario general del PSOE a La Moncloa o una alternativa de una situación de "retroceso", que "agravaría más el problema" y que supondría que, "entre todos, echáramos a Sánchez en brazos de la derecha". Andoni Ortuzar se ha referido al nuevo Estatuto para Euskadi, cuyo texto articulado presentará un grupo de juristas en el Parlamento Vasco, para afirmar que "una de las pretensiones" de su partido en incluir la bilateralidad con el Estado, "que es legítima". Asimismo, ha apostado por que recoja también el derecho a decidir porque tiene su "percha" en la Constitución española, a través de la Disposición Adicional -que habla de los Derechos Históricos vascos- y la Disposición final del Estatuto de Gernika. No obstante, ha considerado que hay que intentar el máximo consenso posible en torno a este documento de nuevo estatus.