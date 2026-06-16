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¿Qué pasa con los regalos que reciben los presidentes del Gobierno? Muchos terminan en los sótanos de la Moncloa

Caballos de raza árabe, residencias o relojes de alta gama figuran entre los obsequios institucionales que los mandatarios españoles han recibido a lo largo de los años.

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

¿Qué pasa con los regalos que reciben los presidentes del Gobierno? Muchos terminan en Moncloa | EFE

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Fran Magaña
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El intercambio de regalos entre líderes políticos y representantes institucionales forma parte de la tradición diplomática internacional. Desde objetos simbólicos hasta piezas de gran valor cultural o económico, estos obsequios suelen entregarse durante visitas oficiales, encuentros bilaterales o actos protocolarios.

España cuenta con varios ejemplos de este tipo de presentes institucionales. En 2003, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, recibió de manos del líder libio Muamar el Gadafi un caballo de raza árabe que acabó cediéndose a la Guardia Civil de Valdemoro. Años más tarde, en 2022, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue obsequiado por el Emir de Qatar con un reloj de alta gama. En este caso, Almeida optó por devolver el regalo al considerar que su valor excedía los límites habituales de cortesía institucional.

"Estás obligado a contarlo y, con frecuencia, entregarlo", ha explicado el diplomático y exrepresentante de España ante la ONU, Inocencio Arias, al referirse a los regalos recibidos por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Además, Arias ha añadido quela mayoría de estos objetos no permanecen en manos de quienes los reciben, sino que pasan a formar parte de Patrimonio Nacional y que, "lo extraño es que sea algo exorbitante".

Una ley que regula la recepción de regalos

De hecho, desde la regulación impulsada en el año 2005 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un años después de llegar a La Moncloa, los obsequios institucionales deben ser registrados y catalogados. Muchos de ellos terminan bajo custodia de la Administración y son conservados como bienes públicos.

Una parte significativa de esta colección permanece almacenada en dependencias oficiales, entre ellas los sótanos del Palacio de la Moncloa.

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