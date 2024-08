Puigdemont reaparece en un vídeo por primera vez desde su nueva huida e insiste en la independencia

Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat y prófugo de la justicia, ha compartido un video en su cuenta oficial de X en el que asegura que ha vuelto a Cataluña para comparecer el día de la investidura de Salvador Illa, que ha tomado posesión como nuevo president sobre las 12:10 horas de este mediodía.

Puigdemont, en su primer vídeo desde que desapareció tras su fugaz irrupción del pasado jueves en Barcelona, ha declarado que pretendía ejercer su derecho a voto, pero que el departamento de Interior había organizado desde primera hora de la mañana un dispositivo para impedirle la entrada.

"Acceder al Parlament hubiese conllevado una detención segura y no tener la más mínima posibilidad de dirigirme la cámara, que era mi objetivo", ha explicado el ex president, que ha remarcado que no tiene intención de entregarse a las autoridades judiciales: "Nunca he querido entregarme a una autoridad judicial, que ni es competente para perseguirnos por defender el derecho a la autodeterminación y haber organizado el referéndum de independencia de Cataluña, ni tiene ningún interés en hacer justicia".

Es más, el político catalán ha insistido en que se debe "denunciar internacionalmente" al Estado español, ya que no se ha comportado de manera democrática al permitir que jueces del Tribunal Supremo "se burlen de las leyes que aprueba su Parlamento".

A su vez, Puigdemont ha señalado al Gobierno catalán: "No podía imaginar que en esta estrategia de rebelión judicial contaríamos con la colaboración de un Gobierno de Cataluña al que se le había acabado el tiempo. La represión es feroz y se está encarnizando contra unas personas como si fuesen delincuentes y menospreciados cargos políticos".

Finalmente, Puigdemont ha querido transmitir su solidaridad a todos aquellos "patriotas" que están siendo "perseguidos injustamente", haciendo referencia a los manifestantes que "recibieron la agresión policial en los entornos del parque de la Ciutat Vella cuando estaban ejerciendo su derecho legítimo a protestar".

Continuará con su lucha por la independencia

En el comunicado, Puigdemont ha reafirmado su apoyo a la lucha por la independencia, remarcando que el proceso todavía "no se ha terminado", es más, se ha abierto "una nueva etapa en condiciones diferentes ante las que quienes defendemos la independencia de Cataluña".

Puigdemont ha insistido en que todos los ciudadanos "deben comprometerse a luchar", ya que tienen "todo el derecho" de continuar con su lucha "legítima". "Hay que explicar las razones por las que queremos la independencia, hay que llegar a todos los rincones del país, cada uno con su lenguaje, con su estrategia", ha finalizado el ex presidente.

Volver al exilio

Puigdemont ha manifestado su decisión de regresar "a Waterloo" ante la "represión desatada".

Durante el video, el ex president ha anunciado que ha "emprendido el viaje de retorno del exilio", explicando que primero priorizó "poder volver a un lugar seguro", y después ir a su "residencia belga, aquí, en Waterloo".

