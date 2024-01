¿Puede dar pie la ley de amnistía, por ejemplo a que un condenado por 'kale borroka' la use en su defensa?

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado tajantemente que el terrorismo pueda ser comparable al 'procés catalán'. "Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía", dijo.

Bolaños ha defendido que con la ley de amnistía lo que están haciendo es trabajar para aprobar un texto que pretende "normalizar la situación política, institucional y social en Cataluña". El caso es que despierta recelos entre algunos juristas, ¿puede dar pie, por ejemplo, a que un acusado por 'kale borroka' la use en su defensa?

Los radicales independentistas y los actos de algunas de las protestas registradas durante el 'procés' serán perdonados si sale adelante. La pregunta es ¿se podría beneficiar algún tipo de terrorismo callejero?

No hay unanimidad entre los juristas. José Antonio Martín Pallín contesta tajante: "En absoluto" y recuerda que esta ley es exclusiva "para lo sucedido en Cataluña con ocasión del proceso independentista".

Hay también quienes dudan de que los actos de los radicales independentistas sean delitos de terrorismo. Joaquim Bosch explica que "es una cuestión muy discutible jurídicamente" aunque para otros "echa la ley el melón está abierto".

Fernando Portillo lanza la siguiente pregunta que podría formular la defensa, por ejemplo de un condenado de la 'kale borroka': "¿Por qué a él no se le puede aplicar una amnistía?" "¿Porqye su motivación no sea el independentismo catalán?" Podrían alegar que no se está cumpliendo el principio de igualdad ante la ley y Portillo insiste: "puede generar alegaciones de discriminación".

Si esas peticiones no prosperan, los juristas no descartan que el Congreso saque adelante una nueva ley de amnistía. María Jesús del Barco opina que "decir que determinados delitos de terrorismo no vinculados al independentismo catalán sino al independentismo del País Vasco pueden ser amnistiables". Otra cosa, advierten, es lo que diga Europa que es quien regula el terrorismo.