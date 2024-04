El PSOE obvia a Ábalos en su lista para la comisión de investigación

El PSOE sí ha pedido que acudan a la comisión de investigación a la presidenta del Congreso de los Diputado y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, el exministro de Sanidad Salvador Illa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres; el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens; y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

En todo caso, son Francina Armengol, Salvador Illa, José Luis Ábalos, Koldo García, Isabel Díaz Ayuso los que tienen más probabilidades de salir adelante al haber sido reclamados por la mayoría de los grupos parlamentarios.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra ha asegurado que el listado del PSOE es un "show", y que se trata de "una comisión de ocultación de la trama de corrupción del PSOE".

Desde el PSOE, aseguran que las listas siguen abiertas y que no descartan llamar a más personas en el transcurso de la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido reclamado por grupos como ERC y EH Bildu, pero no por los socialistas.

En este sentido, PSOE y PP niegan un "pacto de no agresión" entre ellos para, por ejemplo, no convocar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez o al novio de Ayuso, Alberto González Amador. Pero lo cierto es que hay nombres sensibles que, de momento, no están en sus listas.

Tanto el plan de trabajo como el listado definitivo de comparecientes serán votados el próximo martes, 16 de abril, cuando se reúna la comisión de investigación del Congreso.

