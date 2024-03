PSOE y Junts ultiman su inminente acuerdo para sacar la Ley de Amnistía

Es inminente. Han sido semanas de duras negociaciones tras el primer golpe de Junts al PSOE al tumbar en el Congreso el proyecto de ley de amnistía. Ahora el acuerdo está más cerca que nunca y ambos partidos ultiman todos los detalles. Un acuerdo que llegaría en medio de todo el revuelo en los socialistas por el 'caso Koldo'. El Ejecutivo busca un impulso en la Cámara Baja en un momento de horas bajas tras el decepcionante resultado en Galicia.

Son horas decisivas. El jueves finaliza el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reúna con el objeto de aprobar la proposición de ley del Gobierno. En las últimas horas ministros y portavoces del Ejecutivo han asegurado que la norma saldrá adelante. Mientras, los conservadores catalanes han querido quitar hierro a estas palabras asegurando que nada está cerrado.

La oposición da por hecho el acuerdo y carga con fuerza contra la norma. Además, la semana pasada conocimos el informe preeliminar de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía, que dio una de cal y otra de arena a la proposición de ley. Tanto PP como PSOE celebraron el texto del organismo europeo pero con análisis contrarios.

Uno de los principales obstáculos en el camino hacia la meta era la exclusión de los delitos de terrorismo y alta traición del paragüas de la amnistía. Junts votó finalmente en contra porque no blindaba a Carles Puigdemont. Quedan 72 horas para cerrar flecos. Hay optimismo en el Gobierno de coalición.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva socialista, Esther Peña, exclamó en una rueda de prensa que el PSOE no tiene "prevista hacer ninguna modificación". Aseveró que en el partido hay "una posición firme y clara" y se sienten "a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios". La prudencia impera en las filas socialistas, conscientes de las diferencias que existen con Junts per Cat.

"En cuanto podamos se hará publico", dijo Peña. Sobre el peligro de que los posconvergentes vuelvan a tumbar la norma, el PSOE pide reflexión: "La última votación ha abierto un periodo de reflexión que nos atañe a todos y espero que, fruto de esa reflexión, el próximo jueves seamos capaces de sacar una ley de reconciliación".

Los socios de gobierno del PSOE también llaman al optimismo. El dirigente de los Comuns, Jaume Asens, remarcó que el acuerdo entre PSOE y Junts sobre la ley de amnistía es "inminente". "El PSOE no votará en contra de las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley", ha esgrimió. "No se producirá tampoco la escena de la negociación del último minuto que se produjo la última vez".

Asens defendió que el acuerdo s blindará "aún más" a los afectados por la causa de 'Tsunami Democrátic'. "Creo que la ley de amnistía blindará sus casos; de hecho, creo que ya los blindaba en su momento, pero ahora creo que quedarán más blindados aún", expresó.

