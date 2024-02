El Gobierno presiona a Junts para aprobar la amnistía y ERC dice que su 'no' deja "familias destrozadas"

Han pasado tres días desde que la Ley de Amnistía fue rechazada en el Congreso provocando una derrota parlamentaria al Gobierno. Con el paso de los días el otro foco de presión se ha situado en Waterloo, en Bélgica. Porque una amplio sector del independentismo no entiende la decisión de Junts per Cat y Carles Puigdemont de boicotear la amnistía. El viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià (ERC), ha afirmado que quizás tendrán que luchar caso por caso" con la ley de amnistía y ha criticado la actitud "muy naíf" de Junts respecto a los jueces.

Sabrià califica la postura de Junts de errónea y ERC insiste en que esta decisió deja "familias destrozadas". "El martes había 1.200 personas, 1.200 familias que estuvieron absolutamente de esto. Yo coincidí con algunas de ellas que estaban destrozadas", ha aseverado el viceconseller en una entrevista en La2 y Ràdio4. Cunde la incertidumbre y la impaciencia en el independentismo ante la cercanía de varios juicios que pueden llevar a algunos de sus dirigentes a la cárcel.

Los propios independentistas culpan de eso a Carles Puigdemont. Y la presión va a ir a más conforme pasen los días. Esa es una buena noticia para Moncloa en su empeño de que la ley se apruebe tal y como está. La derecha independentista tumbó la norma después de que el Ejecutivo no aceptara sus enmiendas. "¿Se puede blindar la norma? No, no puede blindarse. ¿Puede ser robusta? Sí. Blindada de garantías absolutas, no. Quizás tendremos que luchar caso por caso", ha dicho Sabrià.

Laura Borràs, presidenta de Junts, exclamó en declaraciones a Cadena Ser Cataluña que prefieren "el riesgo de que en un momento determinado se pueda considerar que esta ley no es constitucional". Declaraciones que ERC considera "equivocadas". A ese discurso se ha aferrado el Gobierno en los últimos días. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, esgrimió que es una posición "absolutamente incomprensible".

Mientras, el Partido Popular va a intentar paralizar los trámites de la ley que amnistía a los involucrados en el 'procés'. Los populares creen que la norma fue rechazada por una mayoría absoluta y que, por lo tanto, no puede votarse de nuevo. Asimismo, fuentes de la presidencia del Congreso a Antena 3 Noticias descartan ese escenario.

La Cámara Baja ya ha recibido el escrito del PP y la Mesa lo responderá, pero no parece que vaya a ser aceptado. Fuentes parlamentarias reconocen que les ha sorprendido lo defendido por el Partido Popular. Consideran que esos criterios de mayorías no aparecen reflejados en el reglamento y que, por tanto, entienden que responde más a opiniones o interpretaciones de esos letrados.