Junts tumba la ley de amnistía, que ahora volverá a la Comisión de Justicia

Junts ha cumplido su amenaza. Los siete diputados de la formación independentista han votado 'no' este martes en el Congreso y han logrado tumbar la proposición de la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña impulsada por el PSOE.

Los de Puigdemont habían advertido de que no votarían a favor de "una amnistía selectiva y en diferido". "No es lo que habíamos acordado", aseguró Míriam Nogueras. Junts pactó con el PSOE que la norma abarcara todos los delitos de terrorismo salvo los cometidos "de forma manifiesta y con intención directa" que hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos". Pero la formación catalana no se conformó y presionó para reforzar la amnistía y blindar totalmente el terrorismo para sortear posibles investigaciones judiciales. Al rechazar el PSOE esta petición, Junts ha decidido votar en contra de la norma.

De los 350 votos emitidos la tarde de este martes, 179 fueron en contra y 171 a favor. De esta manera, la norma no saldrá adelante, aunque su recorrido no termina aquí. Ahora volverá a la Comisión de Justicia que "deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes", según explica el punto 2 del artículo 131 del Reglamento del Congreso.

El PSOE, que considera "incomprensible" la decisión de Junts de votar en contra. Ha defendido que la ley es "impecable" y que, por esta razón, no se debe cambiar nada: "El texto de la ley de amnistía es plenamente constitucional y así seguirá siendo", ha explicado el ministro de Presidencia Félix Bolaños. "Es impecable... y por eso lo que pido a Junts es que reconsidere su posición" y vote a favor de la ley, tal y como está ahora mismo.

Para ERC, la ley tampoco debería modificarse. "Aunque la proposición que se votaba hoy no es la que hubiera hecho ERC, es una buena ley... y es imprescindible en España porque la prioridad es restaurar la justicia, sobre todo para los que han sido injustamente perseguidos", ha asegurado Oriol Junqueras.

Por el contrario, los populares -que consideran que Sánchez ha sido "humillado"- piden que se paralice la amnistía: "Si aún queda algo de dignidad en el PSOE, es el momento de ponerla encima de la mesa y paralizar la proposición de esta ley de amnistía fallida", ha pedido Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. "Es una vergüenza lo que hemos visto hoy", ha zanjado.