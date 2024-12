El PSOE denuncia a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz por orden de Aldama

El PSOE ha presentado una demanda de conciliación, como requisito previo a una querella por calumnias, contra Carmen Pano. Pano es la empresaria que dijo haber llevado dinero a la sede de Ferraz por orden del presunto conseguidos del caso Koldo, Víctor de Aldama. Es una decisión que ha sido anunciada por los socialistas a través de un comunicado tras una entrevista en la que la empresaria había anunciado hace unos días que entregó bolsas con 90.000 euros a Ferraz por indicación de Víctor de Aldama, a la vez que asegurara que tenía "pruebas".

Pano aparece en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la vinculan con Víctor de Aldama y Claudio Rivas, presuntos comisionistas, en relación con la trama delictiva de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional. Desde el PSOE insisten en que sus declaraciones responden a la estrategia de defensa que sigue también Víctor de Aldama, "consistente en lanzar sin pruebas falsas acusaciones, para ganarse el favor de las partes acusadoras y el apoyo del Partido Popular, personado en los procedimientos".

Además, los socialistas recuerdan que los populares presentaron en octubre una querella contra su formación "basada exactamente en los supuestos hechos que ahora vuelve a denunciar la señora Pano" y "fue desestimada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 mediante Auto de fecha 21 de octubre de 2024".

Con 90.000 euros en metálico

En octubre de 2020, la empresaria Carmen Pano asegura haber acudido a la sede nacional del PSOE en Madrid con 90.000 euros en metálico. Tal y como señala 'El Español': "Fueron dos pagos y lo llevaba en una bolsa de plástico, metida dentro de otra de papel de unos grandes almacenes".

Presuntamente se lo pidió Víctor de Aldama y la empresaria hizo la entrega, explica, dentro del edificio, aunque dice que no conocía a la persona a la que se lo dio: "Yo llevé dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite".

Estos hechos son los que llevaron al Partido Popular a denunciar al PSOE por financiación irregular. La denunciada quedó archivada por desconocerse la identidad del empresario. El propio Aldama ya dio pistas el miércoles sobre la entrega de dinero, aunque su versión es distinta.

El PSOE reclama pruebas

La vocal del Comité Organizador del 41º Congreso Federal del PSOE, Enma López, reclamaba a la empresaria que aporte las pruebas que dice tener y no someta a la "indefensión" a personas con "acusaciones muy graves" que deben ser probadas. Estas eran sus palabras en una entrevista en Antena 3 al ser preguntada por una entrevista publicada por 'The Objective' en la que Pano aseguraba tener esas pruebas de todo lo que dice y que quiere colaborar con la justicia para tratar de "aclarar las cosas".

"Si dice que tiene pruebas, que las muestre, porque si no, estaríamos en una acusación en falso. Lo que no se puede, perdónenme, es someter a esta indefensión donde uno acusa a otra persona y el daño parece que ya queda hecho. No, estamos hablando de delitos muy graves y, por tanto, tendrían que ser probados", decía la también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

