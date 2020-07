El PSOE de Canarias cree que Curbelo ha hecho lo que debía hacer

El secretario general del PSOE en Canarias, José Miguel Pérez, afirmó que el ya ex senador de su partido por La Gomera, Casimiro Curbelo, ha hecho lo que el partido consideraba adecuado al dimitir tras haber sido detenido por protagonizar un incidente con la Policía en Madrid.



Tras una reunión de la comisión permanente de la ejecutiva regional del PSC-PSOE, Pérez dijo a los periodistas que con la renuncia de Curbelo a su escaño en la Cámara Alta "no se trata de perder o ganar nada, sino de tener una situación judicial que no se corresponda con las prerrogativas de un senador".



Pérez indicó también que a los socialistas les gustaría que otras personas de otras formaciones políticas que "están acusadas por tribunales pudieran ser tratadas como ciudadanos normales y no con las prerrogativas que amparan a cualquier cargo de una cámara o gobierno autónomo".



El secretario general del PSOE en Canarias relató que, tras el incidente, Curbelo le comunicó su intención de dimitir, una postura que Pérez dijo compartir. Curbelo, que también es presidente del Cabildo de La Gomera, ha alegado motivos personales, ya que cree que con la renuncia podrá defenderse y explicar su inocencia.



El ex senador fue detenido en la madrugada del pasado jueves en Madrid junto a su hijo, después de tener un incidente en una sauna ubicada en las confluencias de las calles Orense y General Perón, donde había participado en una discusión que acabó con varios destrozos en el local. Más tarde, acudió a la comisaría y allí supuestamente tuvo otro altercado con los agentes, algunos de los cuales tuvieron que ser atendidos en un centro de salud por lesiones.



Domingo Fuentes, nuevo senador canario

Además, la permanente de la ejecutiva regional del PSC-PSOE acordó designar a Domingo Fuentes como senador por la comunidad autónoma canaria, según informó al término del encuentro el secretario general de los socialistas canarios, José Miguel Pérez. Además, en su reunión, celebrada en la capital grancanaria, se culminó de conformar la estructura del Grupo Parlamentario Socialista.

José Miguel Pérez informó de que la presidenta del partido, Dolores Padrón será también la titular del grupo parlamentario, mientras que Emilio Mayoral ejercerá como portavoz adjunto.



Por su parte, la diputada socialista por la isla de Fuerteventura Belinda Ramírez será la responsable de la Secretaría del grupo, indicó Pérez.



El secretario general del PSC declinó informar sobre las propuestas del partido para los nombramientos aún por determinar en la Consejería regional de Empleo, al ser una cuestión de la que, según dijo, informará en primer lugar al Consejo de Gobierno de Canarias. De igual forma, aseguró que el nombramiento de Luis Ibarra como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas "es una decisión que aún no se ha tomado".