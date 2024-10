Los psicólogos Esteban Cañamares y Cristina Vizuete, sobre Errejón: "El psicópata busca poder"

Íñigo Errejón reconoció a la vicepresidenta Yolanda Díaz que lo que se decía en las denuncias en Instagram son ciertas. Pero en su comunicado, donde dimite, no confiesa haber cometido delito alguno. Ni pide perdón. Psicólogos expertos en adicciones y problemas en el comportamiento sexual, como Esteban Cañamares o Cristina Vizuete, de la asociación de adictos al sexo 'Dale una vuelta', aseguran que "las personas con rasgos psicopáticos no piden perdón porque se sienten con el derecho de utilizar a los demás". "El psicópata busca poder y no al revés", añaden, y esto podría tener vinculaciones con la carta, que ahora que se conocen los hechos puede tener diferentes lecturas.

En el comunicado del pasado jueves 24, el hasta entonces portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados lanza balones fuera y achaca sus problemas mentales a la política: "El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, a mi salud mental y a mi estructura afectiva y emocional". "Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo", señalaba en su texto.

Además, Errejón admitía que está bajo tratamiento psicológico: "Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico". Y ha trascendido que ese tratamiento podría estar relacionado con las adicciones al sexo y las drogas, pero estas adicciones no tendrían por qué implicar un comportamiento como para maltratar a mujeres, y la mayoría de las personas con adicción al sexo tienen claros los límites.

Dice Errejón que ha llegado al límite de la contradicción entre personaje: "Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano".

Y podríamos, según los psicólogos, encontrarnos a personas que intentan justificar sus acciones defendiendo en público a las mujeres, como es el caso de Errejón, pero luego en privado la persona, que abusa de los demás arrastra un caparazón de superioridad, pero en el fondo se siente muy pequeño.

Por el momento, solo una de las denuncias se ha judicializado. Si después de la investigación el juez considera que lleva a juicio oral al exdiputado, la defensa de Íñigo Errejón y quizás también las acusaciones necesitarán un peritaje, un forense psiquiátrico para que valore si este problema mental podría servir de atenuante o no.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com