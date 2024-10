Así es el patrón de comportamiento de Errejón: impone reglas, falta de empatía y prácticas sexuales humillantes

La actriz Elisa Mouliaá ha sido la única en interponer una denuncia ante la Policía. Sin embargo, las denuncias anónimas de varias mujeres en las redes dibujan un patrón de comportamiento en Íñigo Errejón.

De lo que cuentan estas mujeres se puede extraer un patrón de comportamiento. Según indican, al principio es muy simpático y agradable, pero enseguida les impone las reglas de la relación. Errejón decide cuándo se ven y ellas deben responder con inmediatez.

Asimismo, les pide comunicarse por un canal de mensajería que borra los mensajes rápidamente. También relatan falta de empatía o prácticas sexuales humillantes.

"Dime quién eres, dime cuántos años tienes, dime cuánto te gusto, dime quién soy. Si no respondes lo que él quiere, se asegura que lo hagas hasta que por cansancio respondas", asegura una de las mujeres.

"Siempre eres tú que no entiendes al diputado. Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta te castiga con silencio e indiferencia para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es", explica otra mujer anónima. Le acusan de hacer desplantes o de castigar a las mujeres con "silencio e indiferencia" cuando no hacían lo que él quería.

El gaslighting o la supuesta forma de maltrato de Errejón

La acusación de maltrato a Errejón ha puesto sobre la mesa una nueva modalidad de violencia psicológica desconocida para muchos. Se trata del gaslighting o luz de gas. Su nombre se da a la película 'Gaslight', de George Cukor, y consiste en hacer creer a la víctima que la realidad que vive es falsa y que esa distorsión puede ser debida a fallos en la memoria o alteraciones mentales.

Es un problema difícil de detectar tanto por parte de quien lo sufre como por su entorno cercano. Los expertos aseguran que se trata de un proceso continuo con graves consecuencias para la persona maltratada.

En la película, el marido intenta convencer a la protagonista de que los ruidos que ella escucha en el ático son fruto de su imaginación. Ella cree que se está volviendo loca cuando todo es obra de la persona con la que acaba de casarse. Se trata de un tipo de violencia que termina modificando la percepción de su mujer sobre la realidad hasta inducir un estado de locura.

Esta técnica es usada por el maltratador para someter y anular a la víctima. Mediante la repetición de afirmaciones, la negación de hechos que sí han ocurrido y el uso de la dependencia emocional, el maltratador ejerce poder sobre la persona maltratada y termina anulando por completo su voluntad. La víctima de verdad cree que su estabilidad mental no está bien y empieza a encerrarse en sí misma.

Cómo reconocer el gaslighting

El gaslighting puede ser difícil de identificar, ya que la persona que lo sufre puede llegar a cuestionar su propia capacidad de juicio. Algunas señales pueden ser:

Negar constantemente la realidad o minimiza lo sucedido.

constantemente la realidad o minimiza lo sucedido. Manipulación emocional , es decir, hace que la víctima se sienta insegura sobre sus emociones o reacciones.

, es decir, hace que la víctima se sienta insegura sobre sus emociones o reacciones. El manipulador hace que la víctima se sienta culpable o responsable de la situación.

