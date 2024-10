Primeras palabras de Rita Maestre, expareja de Iñigo Errejón: "Que ningún agresor sexual quede impune"

A mediados de esta semana se daba a conocer el abandono del entonces portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Iñigo Errejón. Horas más tarde, la actriz Elisa Mouliaá denunciaba públicamente haber sido agredida sexualmente por el político durante una noche.

A raíz de la denuncia de Mouliaá, más mujeres comenzaron a contar su historia, tanto con Errejón como con otros políticos de diferentes formaciones. Unas historias que eran contadas a una periodista, quien se encargaba de darles voz públicamente, aunque conservando el anonimato de las víctimas.

Desde Sumar afirman que los "mecanismos internos fallaron" y asumen su responsabilidad. "Nosotros somos conscientes que los mecanismos de detección y prevención fallaron y asumimos nuestra razonabilidad por ello. En el momento en el que la dirección de sumar tuvo la información, hemos actuado con celeridad y con contundencia", afirmaba Ernest Urtasun este sábado en una rueda de prensa.

Ahora, la política Rita Maestre —y expareja de Errejón— se ha pronunciado en su cuenta de X tras lo ocurrido. "Cuando el dolor es devastador, intentar ponerle palabras es tan difícil como sanador", escribe antes de dar paso a su comunicado.

En él, Maestre ha querido mostrar su respeto y apoyo a todas las mujeres que han vivido "episodios de agresiones y vejaciones".

"Como todo el mundo sabe, Iñigo Errejón y yo fuimos pareja durante varios años", continúa y añade que a pesar de que entre ellos no hay relación, lo ocurrido estas semana "me abruma y conmociona especialmente".

La política afirma que tras ser conocedora de los testimonios de estas mujeres, está descubriendo "que algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor era aún mi pareja".

Niega ser conocedora de los abusos sexuales

Después de que varios personajes políticos fuesen acusados de encubrir los hechos que Errejón realizó en algún momento, Maestre ha querido ser contundente con ello y niega ser conocedora de "ninguna agresión ni acción violenta".

"Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador".

"Erradicar las conductas y agresiones machistas de la política"

La política ha querido enfocar lo ocurrido en las víctimas e insiste en que "lo importante es el dolor de las víctimas, que tienen que sentirse respetadas y acompañadas".

Además, subraya que también es importante "erradicar las conductas y agresiones machistas de la política y la sociedad. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Sea quien sea el agresor, y sea quien sea la víctima".

Carta completa de Rita Maestre

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com