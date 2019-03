Prisión para el etarra Pérez Aramburu, reclamado por Francia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión al etarra Jon Iñaki Pérez Aramburu, detenido este viernes en Irún (Guipúzcoa). No tiene causas pendientes en España, sino en Francia, país al que no será entregado inmediatamente porque se ha negado a ello ante el magistrado.

Según han informado fuentes judiciales, Pérez Aramburu no tenía causas pendientes en España y únicamente es reclamado por Francia. El juez Andreu ha tramitado a primera hora la Orden Europea de Detención que pesa sobre Pérez Aramburu, al que ha informado de la causa por la que se le reclama en Francia. El etarra no ha aceptado su entrega al país vecino, por lo que no será entregado inmediatamente, sino que el proceso judicial continuará en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez ha decretado prisión para Pérez Aramburu, quien ha ingresado en la cárcel de Soto del Real. Pérez Aramburu cuenta con una orden de detención dictada en octubre de 2005 emitida por Francia por pertenencia a ETA y tiene pendiente una condena de tres años de prisión.

El detenido (San Sebastián, 1964) huyó de su domicilio tras participar en 1995, junto con otros miembros de la organización, en el lanzamiento de varios cócteles molotov contra una patrulla de la Ertzaintza en la localidad de Rentería (Guipúzcoa), lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y atropellara a dos viandantes. Los cinco ocupantes de la patrulla resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad.

Por estos hechos fue juzgado en noviembre de 1999 por el Tribunal Correccional de París en un macroproceso contra veinticinco presuntos activistas y colaboradores de ETA, entre ellos José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri", y Julián Achurra Egurola, "Pototo", supuestos dirigentes de la banda terrorista. El 23 de febrero de 2000 este tribunal francés condenó en rebeldía a Pérez Aramburu a tres años de cárcel por el delito de pertenencia a banda armada y prohibición de permanecer en territorio francés durante otros diez años.

Un año después fue incluido en una lista elaborada por la Unión Europea donde se recogían los datos de los terroristas más buscados en el ámbito internacional y en 2002 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió sus datos en una lista sobre individuos, cuyos activos debían ser congelados en ese país.

El Ministerio del Interior ha asegurado que la detención del etarra supone "un hito" en la colaboración entre España y Francia en la lucha contra ETA, ya que es en la primera ocasión que un miembro de la banda es detenido en España para ser entregado a las autoridades judiciales galas por delitos cometidos en su territorio.