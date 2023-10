La princesa Leonor se corona en Asturias con su cercanía y espontaneidad

Octubre de 2023 quedará grabado para siempre en la memoria de la Princesa de Asturias. En las últimas semanas Leonor ha tenido un mayor protagonismo público en actos muy trascendentales en su vida. La hemos visto como dama cadete rendirle ofrenda a la Virgen del Pilar, al día siguiente juraba bandera junto a 410 cadetes de la academia militar de Zaragoza. Fuimos testigos de la buena sintonía que tiene con sus compañeros, no evitó sonreír e incluso participar de las bromas con ellos. Juró bandera ante la atenta mirada de sus padres, on Felipe le recordó que: "El compromiso que has adquirido conlleva la mayor responsabilidad con España" .

El besamanos en Palacio tras la jura de bandera tampoco pasó desapercibido. El rey quiso sorprender a su heredera e invitó a algunos de los compañeros de la Academia que ya forman parte del círculo de amistades de la princesa. Las risas y las miradas de complicidad de los reyes con su hija fueron muy comentadas en los medios.

En la entrega de los Premios Princesa de Asturias que se han celebrado este fin de semana hemos visto a Leonor muy segura en su discurso y también visiblemente emocionada: "Me gustaría expresar con facilidad lo que siento en un día como hoy aquí en Oviedo, después de haber prestado servicio de juramento de servicio a España ante nuestra bandera, hace apenas dos semanas. Y tras haber iniciado mi formación militar con personas que han elegido una vida de servicio con grandes exigencias y renuncias personales".

Fue una noche llena de emociones, pero también hubo nervios, especialmente antes de entrar en el Teatro Campoamor, donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios, Leonor cogió del brazo a su hermana Sofía, se intercambiaron confidencias y miradas cómplices, lo que demuestra la excelente relación entre ellas.

A la salida del tradicional concierto que se celebra el día antes de la entrega de premios, vimos a una Leonor fresca, cercana y sonriente que no escatimó saludos con el público, uno de los momentos más simpáticos fue cuando le preguntó a una niña cómo se llamaba, una pequeña llamada Francesca que aguardaba a las puertas del Teatro Campoamor.

Y como colofón, la princesa Leonor despedirá el mes con doble celebración, la Jura de la Constitución y su mayoría de edad. "Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades", concluía Leonor en su discurso.

El Congreso ya ha comenzado con los preparativos para el gran día. El estrado se cubrirá con tapices y otros adornos y toda la ceremonia se desarrollará ante el tapiz con el escudo nacional que siempre preside el Salón de Sesiones y que está flanqueado por los lados por las estatuas de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sobre el escenario, además de la Princesa de Asturias, se situarán sus padres Felipe y Letizia, y su hermana, Sofía.