En las nuevas imágenes se puede ver como una vez que los militares heridos son evacuados de la base de Qala i Nau, una multitud comienza a aglomerarse ante la entrada. Lanzan contra el recinto todo tipo de objetos: piedras, palos e incluso un cóctel molotov.

En ese instante, un avión espía español despega desde la segunda base que nuestras tropas tienen en Qala i Nau. Tienen información de que los españoles podrían ser atacados incluso con morteros. Les buscan desde el aire. Y pueden ver violentas aglomeraciones de gente y columnas de humo negro.

En la otra base, los soldados quieren salir a ayudar a sus compañeros, pero la orden oficial es no hacerlo para no 'entrar' en la provocación de los terroristas, que buscan más bajas civiles. En Qala i Nau quedan veinte militares -entre soldados y guardias civiles- resistiendo el asedio. No saben si a las piedras y palos les seguirán las bombas. Así estarán muchas horas.

Los altercados debe resolverlos la policía afgana, pero no hace nada. Se ven incapaces frente a tanta muchedumbre violenta. Tienen que llegar, finalmente, 150 policías afganos desde Kabul para reprimir la algarada.