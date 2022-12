Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se someten este lunes a examen. Se debate en el Senado los vetos presentados por el Partido Popular, Junts, Vox y UPN. Está previsto que las cuentas públicas superen la prueba después de que los socios del Gobierno anunciasen que no presentarían enmiendas a la totalidad. El 24 de noviembre, tras aprobarse, comenzó la tramitación de los PGE en la Cámara Alta. El debate está previsto que comience sobre las 11:00 horas .

Todo apunta a que no habrá sorpresa. El Ejecutivo dispone del apoyo de ERC, PNV, EH Bilfu, Compromís, PRC y Coalición Canaria. Se necesita una mayoría de al menos 133 parlamentarios y el Gobierno, con estos apoyos, dispone de una mayoría de 142 senadores. UPN sí que presenta esta vez enmiendas a la totalidad después de no poder hacerlo en el Congreso al no contar con representación parlamentaria por la expulsión de Carlos García Adanero y Sergio Sayas de la formación.

El Gobierno quiere una tramitación rápida ya que está prevista una votación definitiva en el Pleno del Congreso en torno al martes 20 de diciembre. El objetivo es claro, que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero. Los grupos parlamentarios tenían hasta las 12:00 horas del 2 de diciembre para presentar los vetos generales y a las secciones.

Una aprobación 'exprés0

En caso de superar los vetos, será la ponencia de la Comisión de Presupuestos quien elaborará un informe el miércoles y emitirá un dictamen. Con ello, los partidos tendrán hasta las 12:00 horas del viernes para presentar las enmiendas particulares. En caso de incorporar alguna enmienda en la Cámara Alta, el proyecto tendría que volver luego al Congreso de los Diputados para que su Pleno ratificara o rechazase los cambios. Esto supondría un retraso en su aprobación definitiva, algo que no está en los planes del Ejecutivo.

Mayoría en el Congreso

Después de cuatro días y más de cuarenta horas de intenso -y en momentos polémico- debate parlamentario, el Gobierno aprobó con una holgada mayoría sus Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. El Ejecutivo logró el 24 de noviembre el visto bueno de 187 diputados a sus cuentas públicas.

Para el Partido Popular estos presupuestos son fruto de las cesiones del PSOE y Unidas Podemos a sus socios nacionalistas vascos e independentistas catalanes. La portavoz popular Cuca Gamarra tildó las cuentas de "pagos" a cambio de favores.