Los presidentes autonómicos reaccionan a la exigencia de ERC sobre financiación autonómica

24 horas después de que Aragonés lanzara su propuesta, un sistema de financiación singular para Cataluña similar al que existe en País Vasco y Navarra, las comunidades autónomas han empezado a alzar la voz.

De momento, solo en el País Vasco ha encontrado Aragonés un cierto apoyo. En una entrevista en Espejo Público el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que ve "legítima" la petición de ERC, al tiempo que ha querido dejar claro que ellos consideran que el cupo vasco ya es solidario y constitucional. "Pido respeto para el modelo de concierto económico vasco. Está reconocido constitucionalmente. Somos solidarios", ha asegurado. Pradales ha apelado también a ERC: "Me parece muy respetuoso lo que piden ERC y el señor Aragonés pero que no nos mezclen. Cataluña tuvo la oportunidad pero no la quiso".

Las críticas más duras a la propuesta de ERC han venido por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Desde Murcia, el presidente Fernando López Miras ha asegurado que lo que pide el independentismo "es una barbaridad, insolidario, que discrimina, genera más desigualdad y es inconstitucional". En la misma línea se ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, asegurando que "no valen los privilegios para unos".

También el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado tajante. Tacha la propuesta de la Generalitat de "ocurrencia" propia de la precampaña electoral. Según Clavijo durante estos meses, hasta el día de las elecciones del 12 de mayo, "vamos a encontrarnos ocurrencia tras ocurrencia", de ahí que zanje "no merece la pena ni tomárselo en serio".

Críticas también de los presidentes socialistas

La propuesta de ERC no solo la rechazan los presidentes populares, también socialistas como Emiliano García-Page o Adrián Barbón. Después de que en las últimas horas el presidente castellanomanchego acusara al independentismo de hacer "trampas" con el único objetivo de "justificar privilegios", hoy el presidente de Asturias se ha sumado a la crítica.

Durante el pleno, desde el Parlamento Asturiano, Adrián Barbón ha reiterado su rechazo: "Estamos totalmente en contra de la reforma de un sistema de financiación autonómica que rompe con el acuerdo multilateral y la solidaridad entre españoles".

Desde el Gobierno se remiten a la Constitución y a un acuerdo pactado

Desde que Aragonés lanzó la exigencia, en el Gobierno han tratado de enfriar las expectativas independentistas pero evitando a su vez un choque directo con ERC. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en varias ocasiones en que la reforma de financiación incluirá "a todas las comunidades autónomas" y que se hará siempre "en el entorno de la Constitución y los estatutos autonómicos".

Desde el Gobierno están dispuestos a reconocer singularidades y peculiaridades pero siempre que sea de forma negociada y dialogada con todas las comunidades autónomas.

