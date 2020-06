Ximo Puig reivindica el valencianismo de su partido como una postura "inclusiva"

El reelegido secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha puesto este domingo en valor el valencianismo de su partido y de la Comunitat Valenciana como una postura "inclusiva" y no excluyente, y ha remarcado que "España es una nación de naciones, de nacionalidades, y no pasa nada". "Nosotros somos una nacionalidad histórica, lo pone en nuestro Estatuto (de Autonomía), y no pasa nada; es bueno una España compartida", ha subrayado Puig en la clausura del XIII Congreso del PSPV-PSOE, celebrado en Elche.

En el acto, el líder socialista ha sacado adelante su propuesta para la comisión ejecutiva nacional con un 73,2% de los votos a favor, un 26,8% en blanco y cinco nulos. En un discurso en el que ha defendido, entre otras cuestiones, el valencianismo y el federalismo, el también president de la Generalitat ha insistido en la idea de que el problema territorial de España "no es Cataluña", aunque ha reconocido que "explota allí" y tiene una dimensión mayor que en otras comunidades autónomas.

Sin embargo, como ya ha repetido en diversas ocasiones, el problema territorial del país es la injusta financiación de las comunidades autónomas, como el caso de la Comunitat Valenciana. "Creo que hay que pasar de la España castiza a la España abierta. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Fuentes Quintana, peligrosísimo rojo en la transición", ha manifestado.